社評：德總理訪華鞏固兩國經濟合作關係

國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見德國總理朔爾茨。 中評社北京4月17日電（評論員 喬新生）4月16日上午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見德國總理朔爾茨。4月15日，德國總理舒爾茨抵達上海，開啟第二天的訪華行程。他訪問的第一站是重慶。在這個美麗的山城，他參觀中德合資氫氣動力系統。第二站到達上海，與同濟大學師生交流。德國《圖片報》4月13日報導，作為德國總理，舒爾茨從未訪問過一個國家如此長的時間。他此行的目的是為了德國的經濟和就業，訪問團中有德國西門子、寶馬、奔馳等企業的負責人。這說明這位德國總理訪問中國，是為了進一步鞏固中德兩國經濟合作關係。



中德兩國友誼源遠流長。同濟醫院是德國醫生創建的，同濟大學得到德國長期支持。在長達上百年合作交流關係中，德國為中國的企業、教育、醫療做出了突出的貢獻。中國是德國最大的合作夥伴，而德國在中國湖北武漢建設的“中德友誼醫院”，見證了兩國合作的歷史和現實。



一種觀點認為，隨著美國2024年總統選舉明朗化，大西洋兩岸可能會出現裂痕。如果共和黨總統候選人當選，那麼，將會積極奉行極端保守主義，美國與歐洲國家合作關係有可能會遭到嚴重破壞，因此，歐洲一些國家領導人將目光投向東方，希望加強與中國的合作。非常坦率地說，這種非此即彼的地緣政治戰略分析，猶如小孩子的遊戲。



作為一個舉足輕重的大國，德國在處理複雜地緣政治關係問題上，絕對不會貿然從事。德國總理訪問中國，顯然是有備而來。一方面，希望加強與中國經濟合作，解決德國經濟衰退問題。眾所周知，隨著東歐衝突加劇，德國和其他歐洲聯盟國家越陷越深，經濟受到嚴重影響。如果美國減少對烏克蘭的援助，歐洲國家有可能會承擔更大的責任。這對於歐洲經濟的發展，對於歐洲地區和平穩定，將是非常大的挑戰。正因為如此，包括德國政治家在內的許多歐洲國家的政治家認為，必須採取切實有效的措施，盡快調整地緣政治戰略，加強與新興市場經濟國家的合作，實現經濟復甦增長。另一方面，對於德國製造企業來說，中國不僅是最大的合作夥伴，同時也是潛在的競爭對手。過去德國汽車風靡全球，如今隨著電動汽車普及，德國傳統汽車製造企業面臨巨大的壓力。儘管德國企業積極與中國開展合作，生產先進的電動汽車，但是，從整體而言，德國在電動汽車製造方面落後於中國。德國政府總理訪問中國，一方面是希望協調兩國在新能源汽車方面的政策，加快新能源汽車發展步伐；另一方面也是為德國汽車製造企業轉型升級創造條件。



這是一次非常“積極務實並且非常充實的”訪問。第一，德國總理訪問的目的非常明確，那就是在中德兩國傳統友誼基礎之上，為中德經濟合作增添新的內容。

