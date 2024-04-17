李家超：已積極部署五一黃金周安排

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月17日電（記者 盧哲）五一黃金周將至，香港特區行政長官李家超16日出席行政會議前見記者表示，香港針對人流管理方面已有良好的經驗，文化體育及旅遊局已召開統籌會議，適當時候會宣布不同關口的安排，指明白哪個關口較順暢、人流較少等的資訊重要。



李家超表示，香港針對“五一黃金周”已經作了積極部署。在三月時，文化體育及旅遊局（文體旅局）已經針對各方面召開統籌會議。在人流管理方面，香港已經有良好的經驗，實際操作如何，文體旅局屆時會有宣布；不同關口的管理部門在“五一黃金周”很多旅客訪港期間亦會作出宣布。“我對不同關口的管理有信心，充分的資訊可讓大家知道哪個關口較為順暢、哪個關口人龍較長，這也是重要的。”



李家超表示，政府亦會積極部署吸引更多旅客來港。香港旅遊發展局（旅發局）和旅遊業界，甚至餐飲業界、酒店業等都會作出適當部署。“香港業界經常面對轉變，並抓緊機遇，我很高興見到不同營運者已經就應對旅客新的要求和消費模式作出轉變，我亦知道業界已經紛紛作出不同計劃，推廣他們在這方面的商業吸引力。我知道旅發局亦會在‘五一黃金周’期間舉行煙火表演，令香港更吸引，同時發放不同資訊，讓旅客知道不同的景點和亮點，包括哪些地方有‘18區日夜都繽紛’等。我們希望做好‘五一黃金周’──香港是一個好客之都、禮遇之都、良好體驗之都。”