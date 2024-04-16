台電力拉警報　朱立倫：新“內閣”要嚴肅面對

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）對於全台電力昨傍晚拉警報，差點出現限電危機一事，中國國民黨主席朱立倫今天表示，錯誤的政策比貪污更可怕，缺電的問題已經是常態，但民進黨就是看不見聽不見，也不願意去面對，未來新任“內閣”一定要嚴肅面對，不要再用意識形態，再用錯誤的政策傷害台灣經濟。



媒體報導，台電昨傍晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，台灣供電吃緊，備轉容量率僅剩下不到3%，台電一度備妥北台灣停、限電計劃，所幸在台積電等電子大廠，將所有緊急柴油發電機組上線供電後，供電暫時穩住。



朱立倫今天中午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮。對於差點出現限電危機的問題，他受訪時表示，國民黨的立場就是一切以台灣為優先，以經濟發展為優先，大家共同正面來面對缺電的問題。



另外，地方公職6場補選上周出爐，國民黨拿下5席。朱立倫對此強調，國民黨就是這樣一步一腳印深耕基層，不但堅持努力做自己，也相信自我的努力，最後一定能夠壯大。這一次要非常謝謝基層的努力，在各個縣市都拚盡全力，用一步一腳印的結果，獲得這次的勝利。



朱立倫強調，他要提醒新的“賴政府”，這一次的民意對民進黨是個警訊，如果還是看不見聽不到，甚至民進黨的發言人直接講說他們的民調還是最高的，選票不就是最好的民調嗎？