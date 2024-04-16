李明賢：馬替藍定錨兩岸政策加分　藍要勇敢

國民黨台北市議員李明賢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）習馬二會日前在北京舉行，馬英九基金會執行長蕭旭岑認為中國國民黨並未全力支持。國民黨台北市議員李明賢向中評社表示，馬英九在習馬二會中表述了原汁原味的九二共識、一中各表，都是在國民黨的政綱及框架裡，替國民黨的兩岸政策定錨，是絕對加分的，反倒國民黨應勇敢點，若跳脫馬所述，難道是要與民進黨一同抗中？



李明賢16日在台北市議會接受中評社訪問表示，馬英九此次訪陸，更與中共中央總書記習近平會晤時，表述了原汁原味的九二共識、一個中國口頭各自表述，這都在國民黨的政綱及框架裡，馬雖是用個人身分訪陸，但也代表著國民黨的兩政策精神，這是沒問題的。



李明賢，台灣大學政治研究所碩士，連2屆台北市第二選區（內湖、南港）議員，媒體出身，歷任新聞記者、國民黨發言人、文傳會主委、朱立倫競選總部發言人、國民黨台北市黨部總幹事、台北商業大學講師等。



李明賢說，馬訪陸的所言所行都是國民黨的兩岸政策架構，馬替國民黨的兩岸政策定錨，並持續交流，他大致統計了馬至少講9、10次的“兩岸和平是兩岸人民最大訴求”，難不成不要和平、要戰爭兵戎相見嗎？



李明賢指出，馬英九替國民黨的兩岸政策加分並定好框架，至於蕭旭岑之所以有這樣的感受，其中或許有些誤會，馬辦與國民黨彼此間要加強溝通，而國民黨中央曾說馬出發前一天才告知行程，那之後黨內有重要人士訪陸前，就要與黨中央密切聯繫、有溝通機制，才能避免一些誤會尷尬。



李明賢重申，他認為馬英九這次訪陸的論述對國民黨的大方向是絕對加分，沒問題，國民黨主席朱立倫與馬英九應會面一下，甚至可邀馬到國民黨中常會講兩岸論述大方向，國民黨不該自我矛盾，每逢大選就被民進黨操作的抗中保台影響。