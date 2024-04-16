藍議員批蔡政府食安破功　寄望盧秀燕主政

國民黨台中市議員黃佳恬。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月16日電（記者 方敬為）含致癌物“蘇丹紅”的辣椒粉全台延燒，台中市食安處13日又在黑胡椒調味料“古月粉”中檢出蘇丹四號，中國國民黨台中市議員黃佳恬今天質詢，痛批民進黨政府食安破功，源頭把關不利，都要靠地方政府查驗，她肯定台中市長盧秀燕捍衛食安有成，台灣可能衹有寄望盧秀燕更上層樓主政，才能導正食安亂象。盧秀燕對此面無表情，沒有回應。



台中市議會16日召開定期會，安排“蘇丹紅風暴食安事件”等專案報告討論，市議員黃佳恬針對食安事件提出質詢表示，蘇丹紅風暴再漫延，越滾越廣，從辣椒粉、白胡椒，台中市食安處日前又在黑胡椒調味料當中檢出蘇丹四號，致癌物質遍布各種食材原物料，民眾人心慌慌。



黃佳恬痛批，民進黨政府一直對外稱，全力把關食品安全，“衛福部次長”王必勝還誇口一個月內解決，結果現在還在燒，食安全失能！民進黨政府說得太多做的太少，打出“食安五環扣”，根本就是“源頭馬上破”。



黃佳恬說，蘇丹紅事件已經延燒到黑胡椒，餐飲業越來越難生存，源頭管理非常糟糕，台灣人“食在不安全”，台中市還好有食安處積極查驗、把關，展現盧秀燕的施政能力，可能未來還是非得要盧秀燕更上層樓，台灣由盧秀燕主政才能導正食安亂象。



盧秀燕未對“更上層樓說”回應，只強調，市府以捍衛民眾食安為最高指導原則，無論“中央”政策如何，台中市面對食品安全問題，寧嚴勿鬆、謹慎仔細，會持續積極查驗、把關。