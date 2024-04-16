2024金廈泳渡接力賽　兩岸官方共同主辦

金門縣副縣長李文良接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月16日電（記者 俞敦平）金門體育會16日下午在台北召開"2024年第21屆金門海上長泳暨第12屆金廈泳渡接力公開賽"記者會，會前金門縣副縣長李文良接受媒體聯訪並介紹了這次的活動，他指出這項活動是目前兩岸官方共同主辦的唯一活動，已進入第12屆。由於其競賽性質，因此主辦方將舉辦三次選拔賽，以期台灣能培養出優秀選手，爭取佳績。



金門體育會16日下午於台北市IEAT國際會議中心召開"2024年第21屆金門海上長泳暨第12屆金廈泳渡接力公開賽"記者會。金門縣副縣長李文良、教育處處長孫麗琪、金門縣體育場場長王志仁、觀光處副處長董雲馨、南投縣政府教育處副處長吳美玲、台北市體育局專門委員呂生源、金門體育會理事長唐麗輝出席。



李文良表示，2024年第21屆金門海上長泳暨第12屆金廈泳渡接力公開賽將於今年7月20日舉行。他表示，去年，海上長泳活動首次移師至小金門的列嶼，即習山湖水域，受到泳客們的熱烈反響。基於泳客的意見和回饋，今年的活動將繼續在此地舉辦。此外，今年的活動將特別強調將列嶼的旅遊資源融入整體活動中。除了提供電瓶車遊程和當地特產外，還將有多項試騎活動。



李文良最後誠摯邀請全台熱愛游泳，特別是海泳的朋友，參加這個公開的海泳活動。一起在7月20日於金門享受這場盛事，並為此做好充分的準備。