挺年改修正　朱立倫：軍公教警消需要尊嚴

國民黨主席朱立倫出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會，並監交新任總會長林水吉（右）與卸任總會長劉盛良交接典禮。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團近期推動停砍軍公教年金改革相關修法，上周在“立法院”院會表決大戰時勝出，讓相關修法得以順利交付委員會討論。國民黨主席朱立倫今天強調，軍公教警消都是社會的資產，不是屬於任何一個政黨，大家都支持年改，但不能只從財務的角度，也要考慮到所有軍公教警消的生活需求與尊嚴。



朱立倫說，這幾年年金改革的結果，造成大量人才的流失，內部輪替速度減緩、士氣低落，甚至沒辦法隨著物價通膨去做一些調整，這都是應該要改革的，所以國民黨團提出這些法案，希望爭取社會大眾的支持。



朱立倫今天中午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮，他接受訪問時作出以上表示。



公教軍警消聯合總會總會長劉盛良任期屆滿，今天中午改選新理監事，並選出新任總會長由原本的副總會長林水吉擔任。除了朱立倫出席外，國民黨秘書長黃健庭、副秘書長李彥秀、謝衣鳯、黨籍的台北市長蔣萬安、“立委”王育敏、洪孟楷、許宇甄等人皆到場致意，看得出國民黨對該團體的重視。



朱立倫致詞時表示，感謝劉盛良過去一直對國民黨的付出，更讚劉的女婿、“立法院副院長”江啟臣，在這一段時間與“立法院長”韓國瑜的表現非常好。朱也肯定林水吉過去為“國家”及黨的貢獻，希望未來軍公教警消在林的領導下，能擴大讓更多好朋友能支持、認同國民黨。



朱立倫在現場提到，軍公教警消最重要的是尊嚴，更是“國家”最重要的資產，財政的改革大家當然贊成，但不能以財政改革之名，傷害軍公教警消的結果，就是造成現任的軍公教警消大量的人才流失；還有在人才培育過程，很多人都被卡住了，無法升遷；再來是士氣的影響，退休金軍公教警消無法跟上通膨、物價飛漲，這些都是重大的傷害，所以國民黨團必須提出修正，希望獲得大家的支持。