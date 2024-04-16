日媒：岸田訪美扭轉頹勢算盤落空

中評社香港4月16日電／共同社分析指出，日本首相岸田文雄的內閣支持率已連續6次民調低於30%。他力圖通過作為國賓訪美抓住擺脫頹勢的機會併發起攻勢，但卻面臨嚴峻現實，可謂算盤落空。在自民黨派系收回扣問題的陰影下，岸田繼續艱難掙紮。在野黨將通過國會論戰和3場眾院補選徹底針鋒相對。



▽無從談起



“首相的外交姿態獲得了一定的積極評價。”15日在自民黨總部，黨幹事長茂木敏充圍繞共同社民調結果，被問及如何看待內閣支持率23.8%（上次為20.1%）時如此積極回應。聯合執政夥伴公明黨的黨首山口那津男也在接受採訪時稱：“訪美起到了正面作用。”



岸田原本希望強調與美國總統拜登會談的成果，來推升支持率。自民黨一位重量級人物指出，“必須面對仍低於30%的現狀。”總務會長森山裕強調稱：“國民對政治資金問題的不信任尚未消除。我們必須要強調今後如何應對，不挽回信任的話是無從談起的。”



▽換掉選舉招牌



事實上，從民調結果來看，收回扣問題依然受到嚴厲審視。



關於收回扣問題，表示“未充分查明實際情況”的受訪者高達93.3%，在自民黨支持者中佔比也高達88.0%。78.4%受訪者表示“無法認同”岸田本人未受到處分，在自民黨支持者中該佔比也高達60.9%。



一名資深人士留意到另一項調查結果。關於下屆眾院選舉的理想結果，回答“執政黨和在野黨的勢力不分伯仲”的占到50.5%，且進一步分析顯示自民黨支持者和公明黨支持者中分別佔50.0%和57.8%。無黨派人群也有51.6%希望朝野勢力相當。



該人士預測，“這體現出緊張感。未來方向或許是黨首更迭，決定由誰作為選舉招牌來應對下屆眾院選舉。”



▽接受考驗



圍繞針對收回扣問題修改《政治資金規正法》，在野黨認為自民黨沒有制定本黨草案計劃的態度存在問題，打算在眾參兩院政治改革特別委員會會議上展開質詢，以查明真相。



立憲民主黨政調會長長妻昭認為自民黨並未認真面對政治腐敗，批評稱“不像話，問題嚴重”。共產黨書記局長小池晃也稱：“國民正嚴厲審視，容不得含糊。”



國會論戰的同時，16日發佈選舉公告的3場眾院補選中也將提及收回扣問題。在野黨有意利用對該問題的強烈批評吸引支持，迎接下屆眾院選舉。



日本維新會幹事長藤田文武提及希望“朝野不分伯仲”的受訪者佔半數的調查結果，稱“眾多國民期待政治變革，首相應盡快解散眾院接受評判考驗”。