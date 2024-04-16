今年一季度中國GDP同比增長5.3%

中評社香港4月16日電／中國國家統計局16日發佈的數據顯示，初步核算，一季度國內生產總值（GDP）296299億元，按不變價格計算，同比增長5.3%，比上年四季度環比增長1.6%。



新華社報導，統計數據顯示，農業生產形勢良好，工業生產較快增長，服務業增勢較好。一季度，農業（種植業）增加值同比增長3.8%，全國規模以上工業增加值同比增長6.1%，服務業增加值同比增長5.0%。



市場銷售穩定增長，固定資產投資穩中有升。一季度，社會消費品零售總額120327億元，同比增長4.7%。全國固定資產投資（不含農戶）同比增長4.5%，比上年全年加快1.5個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長9.3%。



貨物進出口穩定增長，貿易結構持續優化。一季度，貨物進出口總額101693億元，同比增長5.0%。其中，出口57378億元，增長4.9%；進口44315億元，增長5.0%。進出口相抵，貿易順差13063億元。



居民消費價格總體平穩，就業形勢總體穩定。一季度，全國居民消費價格指數（CPI）同比持平；全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年同期下降0.3個百分點。



居民收入穩定增長，農村居民收入增長快於城鎮居民。一季度，全國居民人均可支配收入11539元，同比名義增長6.2%，扣除價格因素實際增長6.2%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入同比名義增長5.3%，實際增長5.3%；農村居民人均可支配收入同比名義增長7.6%，實際增長7.7%。



“總的來看，一季度國民經濟開局良好，積極因素累積增多，為實現全年目標任務打下了較好基礎。但也要看到，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟穩定向好基礎尚不牢固。”國家統計局副局長盛來運在當日舉行的國新辦發佈會上表示，下階段，要加大宏觀政策實施力度，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。