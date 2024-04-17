4月16日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月17日電（記者 海涵）外交部發言人林劍4月16日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是問答全文：



林劍：中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅將於4月18日至23日應邀對印度尼西亞、柬埔寨、巴布亞新幾內亞進行正式訪問，並主持召開中印尼高級別對話合作機制第四次會議、中柬政府間協調委員會第七次會議。



總台央視記者：習近平主席今天會見了到訪的德國總理朔爾茨。我們關注到，兩國領導人就烏克蘭危機、巴以衝突等問題交換了意見。發言人能否進一步介紹有關情況？



林劍：今天上午，習近平主席在北京會見了德國總理朔爾茨，兩國領導人就共同關心的國際和地區問題交換了意見。雙方在烏克蘭危機、巴以衝突等問題上達成了以下共識。



在烏克蘭危機問題上，中德致力於遵守《聯合國憲章》的宗旨和原則，包括維護主權和領土完整。此系可持續安全架構的必要基礎，應得到尊重。中德鼓勵和支持為在烏克蘭達成和平尋求政治解決的努力，願就舉辦瑞士高級別會議以及未來其他相關國際和會繼續保持密切積極溝通。中德共同呼籲：反對使用或威脅使用核武器；反對攻擊核電站等和平核設施；妥善解決國際糧食安全問題，為確保世界糧食安全作出貢獻，不能阻礙糧食生產和出口；遵守國際人道法，保護平民，盡早相互釋放戰俘並尊重戰俘的基本權利。



在巴以衝突問題上，中德對加沙地帶人員嚴峻的人道形勢及地區局勢進一步升級的危險感到擔憂。中德共同呼籲：保證加沙地帶無障礙、可持續的人道主義准入，支持聯合國及其近東巴勒斯坦難民救濟和工程處在人道救援方面發揮協調作用；落實聯合國安理會第2728號決議；落實“兩國方案”，認為此系實現以色列人和巴勒斯坦人持久安全與和平的唯一選擇；依據國際法共同維護貿易航行安全，尤其是在紅海水域。



新華社記者：發言人能否介紹王毅外長訪問印尼、柬埔寨和巴新的考慮？中方對訪問有何期待？



林劍：中國和印度尼西亞、柬埔寨和巴布亞新幾內亞同處亞太地區，同為發展中國家，是相互尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。在元首外交戰略引領下，中國同三國關係保持強勁發展勢頭。中方同印尼、柬埔寨攜手構建命運共同體，同巴新持續推進全面戰略夥伴關係，共建“一帶一路”合作不斷深化。