以軍總參謀長：伊朗的襲擊將“遭到回應”

中評社香港4月16日電／以色列國防軍總參謀長哈萊維15日表示，伊朗對以色列發動的導彈和無人機襲擊“史無前例”，將“遭到回應”。



哈萊維是在以色列南部的內瓦提姆空軍基地發表上述言論的，但他未作具體說明。內瓦提姆空軍基地14日凌晨被伊朗發射的彈道導彈擊中受損。



新華社報導，以色列第12頻道電視台15日報導說，以色列戰時內閣已決定“明確而有力地”對伊朗襲擊作出反擊，旨在表明以色列“不會允許對伊朗如此大規模的攻擊不作反應”。同時，以色列不希望其反擊行動引發地區戰爭，或對幫助其對抗伊朗的“聯盟”造成破壞。報導還說，以色列打算與美國協調行動。



14日至15日，以色列戰時內閣幾度討論對伊朗襲擊可能採取的反擊措施。媒體報導說，迫於國際社會壓力，戰時內閣成員在對伊反擊的時間和規模上存在分歧。



美國總統拜登14日與以色列總理內塔尼亞胡通電話，表示美方不參與且反對以方以任何方式向伊朗發動反擊。



伊朗伊斯蘭革命衞隊14日凌晨發表聲明說，向以色列目標發射了數十枚導彈和無人機，此舉是針對以色列1日襲擊伊朗駐敘利亞大使館領事部門等行為。以色列軍方發言人14日說，超過300個無人機和導彈射向以色列，其中“99%”被攔截。