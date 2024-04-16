2024金廈泳渡　720金門雙口海灘出發

"2024年第21屆金門海上長泳暨第12屆金廈泳渡接力公開賽"記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月16日電（記者 俞敦平）金門體育會16日下午於台北市IEAT國際會議中心舉行了"2024年第21屆金門海上長泳暨第12屆金廈泳渡接力公開賽"記者會。宣布2024的金廈泳渡活動，將於今年7月20日舉行。選手將從金門雙口海灘出發，向廈門椰風寨進發，預計冠軍將在85分鐘後抵達終點。主辦單位表示，本次活動以其友善、整潔、禮貌的特色，結合金門的戰地歷史、閩南文化、僑鄉情懷及美食美酒，旨在打造一場高品質的旅遊休閒體育盛會，吸引年輕人群體驗金門運動島的魅力。



金門體育會16日下午於台北市IEAT國際會議中心召開"2024年第21屆金門海上長泳暨第12屆金廈泳渡接力公開賽"記者會。金門縣副縣長李文良、教育處處長孫麗琪、金門縣體育場場長王志仁、觀光處副處長董雲馨、南投縣政府教育處副處長吳美玲、台北市體育局專門委員呂生源、金門體育會理事長唐麗輝出席。



主辦單位指出，金門海上長泳已步入第21屆，成為金門地區最具歷史意義的賽事，與金門馬拉松賽並肩成為體壇的矚目焦點。值得一提的是，今年新增了男女800公尺計時賽，預計將以10%的高比率選拔優秀選手，並頒發獎金與獎狀，以此激勵更多年輕人參與。對於長期支持金門海上長泳的泳士，累計參加達12次者，將特別頒發榮譽勇士獎以表彰。



主辦單位指出，金廈泳渡會專注於挑選全球華人中的游泳佼佼者，組成精英隊伍。選拔賽將於5月在台北台灣科技大學、高雄國際游泳池、金門縣立游泳池三地舉行，而去年表現優異的選手將獲邀參加今年的賽事。



主辦單位指出，今年的金門海上長泳將於7月20日在烈嶼習山湖公園海灣舉行，提供800公尺至2400公尺不等的游泳距離，以及競賽組別。活動將迎來1200名10至65歲的泳士，並配備晶片計時。完賽者將獲得豐富的紀念品，包括紀念衫、獎牌、泳帽等。金廈泳渡則邀請全球華人參與，選手將從金門雙口海灘出發，向廈門椰風寨進發，預計冠軍將在85分鐘後抵達終點。



李文良致詞時表示，去年首次在習山湖海灣舉辦的金門海上長泳，以其海天一色的美景贏得好評。今年，除了增設獎金競賽組別外，還將有三小時的表演嘉年華和烈嶼鄉電瓶車遊覽，讓泳士們在賽後享受美好時光。



他指出，結合休閒體育與旅遊已成為當代生活的新趨勢。金門是座美麗的海島，以純樸的民風、友善氛圍和獨特戰地建築，提供了發展運動觀光的絕佳條件。金門不僅擁有自然美景和完善的運動設施，更有成為運動島幸福城的宏願。為了更好地服務來金挑戰海上長泳的泳士，金門縣政府歡迎旅行業者提供多樣的旅遊套餐，並規劃了小金門秘境之旅，讓泳士們在參與海泳的同時，也能享受小金門的風光與美食。

