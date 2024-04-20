三位青年學者語中評：習近平講話視野宏闊

四川行政學院政治學教研部博士翁明源 中評社香港4月20日電（記者 段曉魯）中共中央總書記習近平4月10日下午在人民大會堂會見馬英九一行，這是兩人時隔九年再度會面。對此，三位大陸青年學者接受中評社採訪，他們認為，習總書記此次講話站在歷史高度，全面論述了兩岸關係與中華民族偉大復興的重要意義，展現了總書記的宏闊視野和戰略眼光，闡述了兩岸割裂不斷的關係。



翁明源：習主席講話展現宏闊視野和戰略眼光



四川行政學院政治學教研部博士翁明源認為，“中華民族”是總書記此次講話最核心的詞匯。此次全面深入論述“中華民族”與兩岸關係有著重要意義。首先，將台灣問題放在“中華民族整體利益和長遠發展”的高度來審視，延續了2019年所講“祖國統一是新時代中華民族偉大復興的必然要求”的重要論斷，展現了總書記的宏闊視野和戰略眼光。其次，“中華民族”是當前兩岸民眾最重要的連接點。受到民進黨當局“去中國化”教育二十多年影響的台灣民眾陷入國家認同混亂的泥淖當中，但仍然有超過60%的民眾自認是中華民族。通過以中華民族為媒，兩岸民眾可以擱置在政治認知上的糾結，實現精神聯結和心靈契合，共同為中華民族的偉大復興而協力共進。三是以“中華民族”的強大包容性有力回擊了民進黨當局挑撥兩岸民意、推動“台獨”行徑的險惡圖謀。推動兩岸各界在“中華民族”的旗幟下共享民族榮光，共促民族復興。



翁明源稱，從歷史來看，此次會晤是1949年以來大陸領導人第一次在北京接見台灣地區領導人，也是時隔9年總書記與馬英九的第二次會面，還是時隔6年總書記再次會見台灣同胞。從現實來看，當前台海局勢嚴峻複雜，主張“台獨”的台灣地區候任領導人賴清德即將上台，兩岸關係面臨高度不確定性的發展前景。因此，總書記通過此次會晤以緩和當前兩岸緊張局勢，並向各界再次強調中國大陸解決台灣問題的基本方針和主要方向。具體來講，主要釋放了如下信號：一是推動兩岸關係融合發展、努力實現兩岸和平統一仍然是中國大陸對台政策的基本方針。二是只要堅持“一個中國原則”，台灣地區任何組織或個人都可以參與兩岸交流，都將得到中國大陸的誠摯歡迎。三是要想確保兩岸長期和平穩定，台灣方面必須放棄各種對抗性措施，尤其是“去中國化”政策和分裂圖謀。

