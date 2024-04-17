中德領導人會見　外交部進一步介紹有關情況

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月17日電（記者 海涵）習近平主席4月16日會見了到訪的德國總理朔爾茨。兩國領導人就烏克蘭危機、巴以衝突等問題交換了意見。外交部發言人林劍在昨日例行記者會上應詢進一步介紹有關情況。



林劍說，“今天上午，習近平主席在北京會見了德國總理朔爾茨，兩國領導人就共同關心的國際和地區問題交換了意見。雙方在烏克蘭危機、巴以衝突等問題上達成了以下共識。”



林劍表示，在烏克蘭危機問題上，中德致力於遵守《聯合國憲章》的宗旨和原則，包括維護主權和領土完整。此系可持續安全架構的必要基礎，應得到尊重。中德鼓勵和支持為在烏克蘭達成和平尋求政治解決的努力，願就舉辦瑞士高級別會議以及未來其他相關國際和會繼續保持密切積極溝通。中德共同呼籲：反對使用或威脅使用核武器；反對攻擊核電站等和平核設施；妥善解決國際糧食安全問題，為確保世界糧食安全作出貢獻，不能阻礙糧食生產和出口；遵守國際人道法，保護平民，盡早相互釋放戰俘並尊重戰俘的基本權利。



林劍指出，在巴以衝突問題上，中德對加沙地帶人員嚴峻的人道形勢及地區局勢進一步升級的危險感到擔憂。中德共同呼籲：保證加沙地帶無障礙、可持續的人道主義准入，支持聯合國及其近東巴勒斯坦難民救濟和工程處在人道救援方面發揮協調作用；落實聯合國安理會第2728號決議；落實“兩國方案”，認為此系實現以色列人和巴勒斯坦人持久安全與和平的唯一選擇；依據國際法共同維護貿易航行安全，尤其是在紅海水域。





