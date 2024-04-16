陳金德掌工程會　“監委”促以更嚴格標準正己

陳金德 。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月16日電／準“行政院長”卓榮泰16日公布最新一波人事，主要聚焦財經部會，其中公共工程委員會主委將由前高雄市副市長陳金德接任，但陳金德曾遭“監察院”彈劾，現又是建商公司獨董。對此，昔日提出彈劾的前“監察委員”仉桂美炮轟，陳掌握“國家”機器必須正人正己，不要只手指別人，應該以更嚴格標準檢視自己。



陳金德在高雄市環保局長及高雄市副市長任內，兼任民宿及文創公司兩家營利事業負責人，違反公務員服務法，2018年遭時任“監委”仉桂美、李月德提案彈劾，最終以13比0全票通過彈劾案。



根據《中時新聞網》報導，仉桂美表示，監察權發動彈劾，懲戒議決是在公務員懲戒法院，雖然已付出代價，但每個手上有公權力的人，一定要正人正己，手都指向別人，卻不以更嚴格標準檢視自己，“國家”沒有希望。



仉桂美說，就像是前“行政院”發言人陳宗彥的彈劾案都未通過，賴清德也曾因不進議會被彈劾過，最終也是當上“行政院長”，甚至選上“總統”，但社會自有標準，法院也有標準。



對於陳金德現有建商公司獨董身分，仉桂美強調“應該要辭掉”，政府首長不能與其掌管業務相容，大法官都有解釋過，陳520上任當然要辭。



對於卓榮泰聲稱陳金德確實被彈劾，但經過公務員懲戒委員會決定是申誡處分，該處分是相關處分中最輕微一項。仉桂美認為，此話有失言問題，懲戒決議是法院判決，當然有其效力，雖然沒有規定申誡不能出任公職，但當官的人不能只有手指別人，應該更嚴格標準檢視自己。



仉桂美感嘆，外界希望新政府有新氣象，但現在看起來是大風吹，專業愈來愈不重要，在官箴裡面不是只有法律、道德，最必要是專業有其份，結果與全民期待有落差。

