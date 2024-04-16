台南梅嶺賞螢季到 黃偉哲邀民眾同遊

台南市政府16日在永華市政中心舉辦台南楠西梅嶺賞螢季記者會。（台南市政府網站） 中評社台南4月16日電／每逢春夏交替之際，是螢火蟲出沒的時期，台南市政府16日舉辦“2024台南楠西梅嶺賞螢季”記者會，由民進黨台南市長黃偉哲與議員許至椿、沈震東、林美燕一同於記者會上“點亮幸福螢光”，宣布今年賞螢季正式開跑，邀請各地好友一起來楠西梅嶺欣賞美麗的“螢”河。



台南市政府今天在永華市政中心舉辦2024台南楠西梅嶺賞螢季記者會。



市長黃偉哲表示，螢火蟲是生態復育的指標，螢火蟲的出現總是讓人心情愉悅，而楠西梅嶺每逢賞螢季節更是吸引無數遊客到訪。最近適逢油桐花季，遊客可以白天賞花賞景、到龜丹泡個美人湯溫泉、採買特色果乾伴手禮，順道走訪楠西周邊特色景點，晚上則可漫步伍龍步道看螢火蟲飛舞，深入感受楠西的美麗與魅力。此外他特別呼籲，請參加民眾確實遵守賞螢四大原則“不闖入棲地、不大聲喧嘩、不捕捉生物、不照射強光”，共同愛護美麗的螢火蟲生態。



記者會現場設置楠西區農特產品展示專區，展示包括在地創生產業-森果川自造所的梅子氣泡酒及果乾、曾榮獲全台蜂蜜評鑑特等獎及全台模範農民的昇鋒蜂場的蜂蜜及蜂製品、揚梅吐氣梅子專賣店和梅嶺食品中心的各式梅製產品，特別邀請“梅嶺文川古梅庭園咖啡”於現場示範手沖咖啡，並提供美式黑咖啡、梅子綠茶等飲品，讓大家彷彿一秒置身梅嶺現場。



台南市觀光旅遊局說明，賞螢季今已邁入第19年，楠西梅嶺賞螢季於4月27日開跑，台南其他賞螢區，如白河南寮（2024南寮農村賞螢季，4月5日起開跑）、南化關山（4月13日開始）等由民間自辦的付費賞螢活動也陸續展開，均採預約報名及總量管制方式。