台準經長曾助陸建晶圓廠？陳世凱否認

陳世凱。（中評社 資料照） 中評社台北4月16日（記者 黃筱筠）準“行政院長”卓榮泰今天公布新一波“內閣”人事，準“經濟部長”郭智輝被中國國民黨“立委”王鴻薇指控擔任崇越公司董事長期間，曾協助中國大陸成立晶圓廠，以及多年前曾違反證交法等，準“行政院”發言人陳世凱今天表示，根據崇越公司對此多次說明，該公司旗下“蘇州崇越”僅為承包廢水處理工程業務，而非協助中國大陸建立晶圓廠。另有關違法證交法一事，係因崇越公司2007年發生商務糾紛所致。



卓榮泰今日宣布延攬崇越集團董事長郭智輝出任“經濟部長”一職，但郭曾犯證券交易法遭台灣高等法院判1年10月徒刑，另犯商業會計法2罪部分處3月得易科罰金之刑，皆緩刑5年，支付公庫新台幣600萬元。郭當時的辯護律師之一就是傳將接下“國防部長”的顧立雄。



陳世凱表示，根據崇越公司說明，蘇州崇越公司係於2022年初取得深圳市鵬芯微集成電路製造有限公司之廢水處理工程案，雙方僅就環保工程項目進行合作，並未涉及半導體材料或設備等相關業務往來。



此外，針對王鴻薇指涉郭智輝曾違反證交法被判刑一事，陳世凱表示，該案為2007年之商務糾紛涉及證券交易法相關規定，崇越科技已秉持上市公司負責態度主動更正。

