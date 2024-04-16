紐西蘭毛利文化團台南交流 黃偉哲按讚

紐西蘭羅托魯瓦市（Rotorua）的毛利文化藝術表演團。（台南市政府提供） 中評社台南4月16日電／紐西蘭羅托魯瓦市（Rotorua）的毛利文化藝術表演團與當地的高中籃球隊於14日共同抵達台南市進行文化與體育交流。民進黨台南市長黃偉哲特別安排羅托魯瓦市訪團在交流之餘，參訪了台南文化古蹟赤嵌樓，並宴請品嘗台南特色料理，更藉機行銷台南當季金鑽鳳梨，訪團成員一致大讚“台南鳳梨，非常鮮甜好吃”！

紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博(Director Mark Pearson)、首廟天壇徐國潤董事長、泰國文明中學秦永恆董事長等一同陪同訪團來訪台南。



毛利文化藝術表演團14日抵達後先在下午於台南文化中心戶外廣場演出“毛利文化藝術舞蹈表演”，吸引滿場的市民朋友欣賞，而團員們也親切地和市民們互動。此外，訪團在15日下午由羅市高中籃球隊與台南市亞洲餐旅學校籃球隊進行友誼賽。



黃偉哲表示，非常樂見雙方此次交流豐富了台南市民的文化多元性與高中生的運動家精神，希望未來台南與羅托魯瓦市間可以有更多的文化、體育交流。



紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博提到，台灣與紐西蘭剛完成簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC）的台灣蔬果輸紐輸出計劃，台灣鳳梨正式獲准輸往紐西蘭市場，是台灣與紐西蘭貿易合作的美好成果，相信未來很快可以在紐西蘭品嚐到台南鮮甜的鳳梨。



紐西蘭羅托魯瓦市位於紐西蘭北島中部，羅托魯瓦湖的南岸，人口有一半為毛利人。擁有特色的地熱噴泉景觀，以及完善保存且獨特的毛利文化歌舞表演，每年吸引眾多遊客前往觀賞。這次羅托魯瓦市訪團主要由該市麥斯威爾市議員（Councillor Trevor Maxwell）領團來訪，他的選區為毛利民族地區，致力於保護及宣揚毛利民族文化，在2023年底拜會市長黃偉哲時即提議此次交流，今年初該市塔普賽爾市長（Mayor Tainia Tapsell）也來信提到此交流計劃預告訪團來訪。

