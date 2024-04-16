北台灣昨險停電靠台積電解危　張啟楷轟荒謬

民眾黨委員張啟楷。（中評社 資料照） 中評社台北4月16日／台電四部重要發電機組15日傍晚發生跳機事件，造成供電吃緊，險再發生北台灣大停電，最後竟然是靠“護國神山”台積電出手救援，以緊急柴油發電機組供電穩住狀況，這也等同於給蔡英文承諾不跳電，打了一記大耳光！台灣民眾黨“立委”張啟楷今天中午在網路節目爆料，昨天不只台積電，連核二、核三廠裡面的柴油都拿出來燒，就知道昨天緊急到什麼程度。民眾黨副秘書長許甫則大酸台積電“救股市、救經濟”，現在還要“救用電”喔？



張啟楷15日在網路節目《民眾之聲》說，夏天來要開冷氣了，連昨天都可能停電跳電，未來台灣的用電怎麼辦？政府錯誤政策比貪汙更嚴重，4月1日才開始漲電價，漲完電價要我們少用電，民眾不生氣嗎？夏季又可能有危機，問題非常嚴重。



張啟楷表示，台積電這種比較大的廠，裡面都有備用的電，就是若其他電都停了，它能自己燒柴油，但這有兩個問題，第一是汙染，第二就是成本非常高，核電成本每度電新台幣1.09元最便宜，天然氣就要到4.5元左右，綠電就更貴，太陽能5點多，到風電就將近7元了，但如果是柴油，一度電可能要10元，而且是高汙染，所以沒人在用，這是備用電。



而準“行政院長”卓榮泰今天也公布520後的新任“經濟部長”人選，張啟楷說，郭智輝看來在企業經營上有其優點，曾跟鴻海創辦人郭台銘一起到日本洽商，充當他的司機與翻譯，現在是很有名的上市公司董座，用企業經營來看，這人值得期待，但“經濟部”問題這麼多，他對電不了解怎麼辦？可能像民眾黨主席柯文哲講的，給三個月觀察，但擔心的是會不會還沒觀察完就跳電停電了？這是個大問題。



資深媒體人黃光芹則批評，民進黨用切香腸方式將人事一段一段公布，目的在讓媒體跟進報導轉移焦點，迴避重要的政策跳票的事實，包含重要的能源政策。



台灣民眾黨表示，蔡英文在這八年來不斷強調會“穩定供電”，但執政八年來卻是在提出承諾與跳電、停電間輪迴。細數過去事件，從2017年發生“815全台大停電”大潭電廠六部機組跳機，蔡英文許下承諾說“政府有完整、穩健的能源轉型計劃，會確保能源轉型過程中的供電穩定，讓企業安心投資和經營”，但2021年5月又發生“513大停電”興達發電廠一號機停機故障，接著12月又發生萬隆變電所爆炸。這八年來，蔡政府不斷在承諾又跳票的無限輪迴中，厚臉皮的繼續堅持著錯誤的能源政策。如今遇到狀況，只能請出“護國神山”幫忙，這不是一個負責任的政府應該有的表現。

