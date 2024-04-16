苗栗綠主委選舉開跑　陳光軒與陳詩弦互爭

陳光軒16日領表登記參選民進黨苗栗縣黨部主委。（照片：陳光軒・dpp苗栗縣議員臉書） 中評社苗栗4月16日電／民進黨苗栗縣黨部主委選舉開放領表登記，苗栗縣議員陳光軒16日下午1點半前往登記，並強調自己“十年磨一劍”，已經準備好了。另外，民進黨新北市議員沈發惠辦公室主任陳詩弦也有意競逐，預計18日前往登記。



民進黨地方黨部主委選舉，4月15日至4月19日領表登記，5月26日投票。苗栗縣黨部主委李貴富因2屆任滿無法再選，目前黨內表態參選者有陳光軒及陳詩弦，2人都是“7年級”青年世代。



陳光軒是駐日代表謝長廷的子弟兵，曾參與大埔抗爭、太陽花學運，10年前參選議員並當選，連任3屆議員至今，擔任過4年黨團總召，他說，“十年磨一劍，該是承擔的時候”，下午前往縣黨部完成登記參選苗栗縣黨部第20屆主委。



陳光軒表示，苗栗縣是民進黨在台灣西部唯一未曾執政過的縣市，2024“總統”、“立委”選舉過後，基層黨員對於黨及地方黨部的未來發展有更多期待，他參選主委除提出具體政見，也強調未來保持中立、不會有派系布局，力求黨務公開透明，希望幫助民進黨在苗栗開疆闢土。



陳詩弦是“行政院”中部聯合服務中心執行長徐定禎在頭份市長任內的服務團隊特別助理，曾當選過一屆頭份市民代表，現任新潮流派系的“立委”沈發惠苗栗辦公室主任。陳詩弦認為，他除服務鄉親，也曾任縣黨部縣代表、評委、執委，實際參與黨務運作也有十年，將號召年青世代改造組織。他預計18日前往登記。