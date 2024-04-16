強震重創　太魯閣估最快3個月後部分開放

太管處表示，不會無限期休園，估最快3個月後，全園區將依區域修復，逐步開放。（照片：太魯閣公園管理處提供） 中評社花蓮4月16日／0403花蓮強震後，太魯閣“國家公園”內滿目瘡痍。太魯閣公園管理處16日表示，不會無限期休園，估最快3個月後，災損較不嚴重的長春祠、蘇花沿線的步道先開放，全園區將依區域修復，逐步開放。



太管處副處長林忠杉今天表示，地震後，園區內台8線中橫公路沿途都是大小落石，受損非常嚴重，在公路局搶通中橫公路且餘震趨緩後，派員前往各步道勘災，包括小錐麓步道、砂卡礑步道、燕子口、九曲洞及白楊步道等都有嚴重災情。



林忠杉說，雖然“國家公園”內許多熱門步道災情嚴重，但不會如外傳“無限期休園”，而是逐步修整，分區域、依完工時程陸續開放，屆時會發布公開資訊公告，估計最快3個月後會從災損較不嚴重的長春祠、蘇花沿線的匯德、崇德步道先行開放。



園區內熱門的錐麓古道，經巡查人員勘察，發現古道麓一號橋遭大石擊中攔腰折斷，史蹟保存區被土石蓋覆，古道路面有大小零星的落石，較嚴重區域在2.4至2.5公里崩塌一帶，可以勉強步行至2.5公里大斷崖入口處，此區域已經拉起紅色警示繩作為警戒線。



錐麓古道大斷崖為太魯閣峽谷最壯麗的景觀，從巡查人員拍攝的畫面中見到的卻是“斷垣殘壁”景象，只能以“柔腸寸斷”、“慘不忍睹”形容，修復之路可說是一大考驗。



至於大同大禮步道，林忠杉指出，此區土石並不穩定，不建議遊客、山友前往，若當地居民有返鄉必要，仍希望能減少出入，且特別留意山區狀況再上山。