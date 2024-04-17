中評鏡頭：古蹟建國啤酒廠有濃濃政治味

建國啤酒廠外觀一隅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）位於台北市八德路二段的市定古蹟“建國啤酒廠”6年前原計劃變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地，16日由“內政部”都市計劃審議。民間團體指控是“行政院副院長”鄭文燦及“政務委員”張景森介入，才讓土地用途急轉彎。而建國啤酒廠前身是日據時期高砂麥酒株式會社，有文化保存價值，如今面臨濃濃的政治攻防戰。



關於建國啤酒廠案，中國國民黨“立委”王鴻薇日前邀集學者教授舉行記者會，痛批鄭文燦竟以一人意志，推翻建國啤酒廠的文化園區規畫案，“內政部”於5月20日賴清德上任前，應暫緩審查建啤擬割地給台北科技大學的都市計劃案。學者更批評，建啤活古蹟在都計法下被割地，簡直遭判死刑，“內政部國土管理署”為此於16日審議建啤都計案，引發支持方北科大師生校友與反對方地方人資團體的對抗。



建國啤酒廠前身為日據時期高砂麥酒株式會社，創建於日據1919年，為當時台灣唯一的啤酒製造工廠，與日本北海道札幌啤酒廠齊名。第二次世界大戰後高砂麥酒株式會社由政府接收，後改名為台灣省菸酒公賣局第二啤酒廠，隸屬於省菸酒公賣局。



建國啤酒廠從1960年代開始擴建，增添並改良了設備，最高產量曾達到1200多萬打，並曾得到歷次國際啤酒品評會得大獎，顯示產品達到國際的水準。民眾可進入園區參觀。



廠區內尚保有初創時的建築，以紅磚、石與鋼骨混合的構造，另有1940年代所建的廠房，是以磚牆及鋼鐵桁架結構為主，反映了時代建築技術之特色。近年因建國啤酒廠遷移，大部分機具設備停止運轉，但是有些仍具有啤酒廠工業史的保存價值。建國啤酒廠是台灣第一座啤酒廠，它的建築與部分設備在文化與產業發展史上有見證作用，值得保存。



廠房包含糖化大樓、醱酵大樓、貯酒大樓、包裝工場、成品倉庫、行政大樓、修護工場及福利樓房。建築面積有2萬5627.71平方公尺，總樓地板面積3萬4638.91平方公尺。啤酒在台灣各種酒類中，屬道道地地的舶來品，到現在才不過百餘年歷史。