日自民黨支持人群60%不滿岸田未受處分

中評社香港4月16日電／共同社的日本全國輿論調查結果顯示，對於首相岸田文雄未因自民黨派系政治集資宴會收回扣問題受到處分，自民黨支持人群中表示“無法認同”的佔60.9%，公明黨支持人群中則為74.8%，鮮明反映出執政黨的支持人群也不滿岸田未受處分。



按主要支持政黨來分，共產黨支持人群中回答“無法認同”的佔比最高，達到97.0%，之後依次是立憲民主黨的90.5%，日本維新會的87.0%，國民民主黨的82.9%。在表示無支持政黨的無黨派人群中佔84.3%。在岸田內閣支持人群中佔47.3%，與回答“可以認同”的（佔49.0%）不相上下。



關於安倍派和二階派議員等39人的處分，自民黨支持人群中回答稱“太輕”的佔50.5%，超過了半數，回答“妥當”的佔42.1%，回答“過重”的僅占5.4%。關於因收回扣問題而修改《政治資金規正法》，自民黨支持人群中認為“需要”禁止企業和團體捐款的回答佔52.2%、公明黨支持人群中則佔68.3%。



關於下屆眾院選舉的理想結果，自民黨支持人群中，回答“執政黨和在野黨的勢力不分伯仲”的佔50.0%，高於“執政黨超過在野黨”（43.7%）。公明黨支持人群中，回答“不分伯仲”的為57.8%，之後是“執政黨與在野黨發生逆轉”（21.9%），期待執政黨勝利的僅占17.8%。