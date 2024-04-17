中評關注：美學者憂日本或被卷入美中戰爭

美國日裔學者望月呼籲降低亞太區域軍事化零和態勢 昆西視頻 中評社華盛頓4月16日電（記者 余東暉）日本在美國構建盟友對華安全包圍圈戰略中衝在最前面，引發美國知名日裔學者望月（Mike Mochizuki）的批評。他認為，日本不應一味追隨美國的亞太安全戰略，而應當作為亞太地區中等力量國家聯盟的發起者，使得中等力量國家聯盟成為不願在美中大國競爭中選邊的第三方力量。他警告，若美中因台灣生戰，日本整個群島都可能卷入升級的衝突。



美日峰會和美日菲峰會日前在華府舉行之際，華府智庫昆西研究所舉行“美日菲峰會：加強威懾還是加劇衝突”線上研討會。喬治·華盛頓大學教授望月在會上分析了日本防衛姿態發生重大變化的動因，以及可能帶來的後果，呼籲降低地區軍事化零和態勢。



望月指出，日本國家安全戰略從2022年12月開始已經采納了重大的防衛姿態變化，主要體現在顯著增加軍事開支，到2027年軍費占GDP比重將升至2%；日本已超越傳統的嚴格自衛姿態，決定採購長程打擊導彈，包括400枚巡航導彈，還計劃自行研製導彈；對日本和平憲法進行再解讀，並通過安全立法，加快與美國國防合作，放鬆武器出口限制等。



望月分析，日本防衛姿態發生重大變化的動因是，日本認為區域安全環境惡化，大背景是區域力量對比變化，美國在本地區的力量相對衰落，日本對中國崛起更加憂慮，對朝鮮擁核可能性擔憂增加。岸田宣稱“今日烏克蘭，明日東亞”等說法在日本公眾中引發共鳴，日本人民的和平主義情緒有所削弱。