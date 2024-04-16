豎屏微短劇傳到日本　中國企業提供原作

中評社香港4月16日電／日經新聞網報導指出，在智慧手機上觀看的豎屏微短劇將在日本上線播放。日本初創企業GOKKO（位於東京都豐島區）與中國企業合作，最早將於4月中旬上線近60集的內容。中國每年的微短劇市場規模達到1萬億日元，在美國，用戶也越來越多。每集衹有90秒左右，非常簡短方便。在日本，以對有效利用時間十分敏感的年輕人為中心，微短劇用戶有望擴大。



原作由中國企業提供



GOKKO新製作的微短劇每集衹有60～90秒。其特點是連續展開故事情節的58集加在一起，構成了一個90分鐘左右的故事。在微短劇普及的中國，這是一種很普遍的模式，中國製作公司“嘉書科技”（位於上海市）為GOKKO提供了微短劇的原作。



拍攝和剪輯由GOKKO負責，最早將於4月中旬通過嘉書科技面向日本市場開發的APP“TopShort”上線。使用費方面，將採用每月4500日元、每年3萬日元的定額收費制和按次數等計量收費制。預計總播放量將達到1億次。



將攝像機設為豎屏模式拍攝短劇



在日本，提供短視頻的企業開始增多。但用途以企業廣告為主，數十集的連載短劇並不普及。要用短劇吸引觀眾的興趣，關鍵在於技術訣竅，在每集中添加被稱為“段子”或“伏筆”的看點。



嘉書科技成立於2020年，2021年6月開始提供微短劇服務。該公司還獲得了中國大型網路服務企業騰訊、美國風險投資（VC）巨頭紅杉資本（Sequoia Capital）等的投資，在韓國和美國也提供視頻內容。



嘉書科技創作出了100多部收費收入超過1000萬元的熱門作品，擅長的是講述主人公對抗逆境的短劇。2024年2月上線了55集日語微短劇《大小姐的權利騷擾消除》。GOKKO負責人田中聰表示：“中國企業十分擅長打造吸引觀眾追下去的故事”。



嘉書科技為GOKKO提供微短劇的原作



GOKKO把與嘉書科技的合作視為進入海外的起點。據中國調查公司艾媒諮詢的數據，到2027年，中國微短劇市場規模將超過1000億元人民幣。田中聰認為：“即便是競爭激烈的市場，只要能夠很好地展現日本的文化，就有進入的餘地”。GOKKO還在考慮進入韓國和美國市場。



微短劇為豎屏，視角窄，製作費用可以降低到“每部平均費用為3.5億日元的商業電影的十分之一以下”（田中聰），因此初創企業也能夠輕鬆涉足這一領域。微短劇是將攝像機設為豎屏模式進行拍攝的，因而可以將臨時演員等參演人員和大型道具等減少到最小限度。



另一方面，如果使用字幕和配音，可以將1個內容發行到全世界。



微短劇APP也在海外加速，中國大型數位內容企業旗下的美國企業運營的“ReelShort”等約40個APP的累計下載數，截至2月底為5500萬次（美國調查公司Sensor Tower調查）。



充分利用生成AI



世界上也開始利用生成AI（人工智慧）製作電視劇。走在前列的是中國，不僅是容易產生靈感的故事情節等劇本，就連出場人物的卡通角色、服裝及小道具都用AI生成，不用演員就能製作出作品。



市場調查公司YH Research預測，豎屏微短劇的世界市場2029年將達到566億美元（約8.7萬億日元），是2023年約55億美元的10倍以上。熟悉娛樂市場的東洋證券首席分析師安田秀樹指出：“比製作電視劇簡單，受到了Z世代等年輕人的支持”。



在新形成的娛樂市場上，日本能否展示出繼漫畫和遊戲之後的影響力？兼具機動性和挑戰精神的初創企業備受期待。



豎屏微短劇面向Z世代



2022年12月推出微短劇發行APP“BUMP”的emole（東京目黑）正以橫屏為主發行3分鐘左右的短劇。費用是按量收費，1集67日元（含稅），也有可以免費觀看的機制。APP下載量達到了85萬。



年輕創作者雲集的OASIZ（東京澀谷）的豎屏短視頻製作獲得公認。日本廣播電視網也加入了豎屏短劇。也有企業贊助的情況，在故事的重要場景，主人公會使用企業的產品等。



據YH Research介紹，豎屏微短劇市場2026年在日本也有可能達到10億美元的規模。在觀眾越來越遠離電視的背景下，初創企業和大企業都在摸索使用對“Z世代”有影響力的媒體。