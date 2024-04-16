尹錫悅就國會議員選舉結果向國民致歉

中評社香港4月16日電／韓國總統尹錫悅16日在首爾龍山總統府主持召開國務會議和幕僚會議，就執政黨國民力量在第22屆國會議員選舉中失利表態。據總統辦公室高官透露，尹錫悅在會上表示，作為總統沒能體察民意，犯下錯誤，對此感到抱歉。



韓聯社報導，這是尹錫悅在第22屆國會議員選舉結果出爐後時隔六天向國民道歉。他就選舉結果表示，這雖是對執政黨拉票活動的評價，但同時也是國民對治國理政的嚴厲批評，其本質是要進一步加強溝通，我們應在國民的鞭笞中思考如何搞好政治。



尹錫悅當天在通過實況轉播的國務會議開場白中表示，我們應虛心接受本屆選舉所體現的民意。我將進一步放低姿態，以更加靈活的態度與國民進行更多溝通，從我做起傾聽民聲。他自評，執政兩年來一直努力為國為民做事，但未能滿足國民的期望。



尹錫悅說，雖然為踐行正確的施政理念全力以赴，但未能帶來能讓國民切身感受到的變化。儘管從大框架上制定了為民著想的政策，但未能做到細緻入微。即使政府的施政方向再正確，政策再好，但若國民感受不到實際變化，那就是政府的失職。



對此，總統室高官當天向記者表示，當前的施政基調反映了在上次大選中所凝聚的民意，今後的施政基調和原則將保持不變，但將在技術性問題、溝通、地區預算、立法等方面進行改進。就尹錫悅重啟每天上班前記者會的可能，該官員稱，希望就包括此事在內的各種問題展開廣泛的溝通。



尹錫悅在會上指出，政府其間通過預算和相關政策全力管控物價，但未能有效改善困難群體的現狀，在確保財政健全的過程中也忽視了很多問題。政府雖為加快政策落地而竭盡全力，但在縮小政策落地和民眾訴求之間的差距方面力不從心。經濟復甦的暖意尚未傳遞至每一位國民，政府的努力還不夠。



尹錫悅強調，更加細緻地體察國民所面臨的困難是政府的任務，今後將更加貼近國民，深入民生，聆聽一線的難處，更加積極地照顧國民的生活。同時，將精準瞭解一線的需求，努力出台具有針對性的政策，通過和國民一起參加民生討論會彌補不足之處。



尹錫悅表示，為了大韓民國的未來，結構性改革的步伐不能停止。政府將持續推進勞動、教育、養老金三大改革和醫療改革，並悉心聽取民意並採納合理意見。他說，政府還將與國會開展更加緊密的合作，向國會詳盡介紹穩定民生的必要預算和法案，多加溝通。



尹錫悅向當天出席國務會議的國務委員們表示，在國會換屆之前，各部門要全力爭取其間推進的法案獲得通過。只要是為改善民生，做任何事情都在所不惜。