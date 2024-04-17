李正修：美國有戒心　將迫使賴比蔡更謹慎

國政基金會副研究員李正修接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）賴清德5月20日將就職，兩岸政策及未來走向備受關注。中國國民黨智庫國家政策研究基金會副研究員李正修接受中評社訪問表示，美國對賴清德台獨的色彩有戒心，會迫使賴比蔡英文更謹慎小心，不過賴雖不敢正大光明喊台獨，但仍會盡力脫鉤大陸、脫鉤兩岸經貿歷史文化。



李正修，出生台北市，英國倫敦政經學院國際關係、亞非學院亞洲政治學雙碩士、亞非學院博士生，現任國家政策研究基金會副研究員，2005年進入智庫、有19年資歷，任職過外交及國防組高級助理研究員。專長中美、兩岸關係、東亞區域研究。



李正修表示，賴清德目前會比較小心謹慎，大陸對賴不信任，美國對賴的台獨色彩有戒心，會迫使賴比蔡英文更謹慎。若520後，大陸沒對台進行太強的施壓，那賴應不至於會刻意挑釁、踩紅線，主要是美國也在緊盯，否則美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）不會5度來台關心，這是前所未有，足見美國相當關心兩岸情勢轉變。



李正修分析，賴清德初期不太可能敢去挑釁大陸，但也僅止初期而已，人常講台海事中美共管，但更多程度上是美國監管台灣，不然羅森伯格就不會來那麼多次，尤其在去年第三次來台還特別開記者會，重申很多美國的立場、希望兩岸維持現狀等，其實這些事過往是美國駐台代表與外交部在接觸的。



李正修向中評社說，因此賴清德基本上不會提台獨，當然賴覺得台灣與中國大陸是“一邊一國”，與陳水扁執政所主張的沒差，蔡英文則是用取巧地講“中華民國台灣”，任內8年沒講出要尋求台獨，可是賴清德仍會盡量將兩岸有聯繫的一些歷史、文化、經貿等方面脫鉤。



李正修表示，賴清德不敢提台獨的主要壓力，其實也不是來自大陸，而是來自美國，另外“副總統”當選人蕭美琴更是經常與美國聯繫的人，賴清德需要倚賴蕭美琴與美國的溝通，美國會透過蕭去傳達，因蕭在美國人眼中是自己人，蕭從小就接受美式教育，母親還是美國人，極其信賴。

