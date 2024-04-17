東海大學董事長吳清邁憶兩岸學生同窗場景

東海大學董事長吳清邁。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月17日電（記者 方敬為）習馬二會為陸生來台創造契機，台灣高教界正面看待。東海大學董事長吳清邁接受中評社訪問表示，陸生確實是台灣少子化問題的解方之一，過去有不少陸生到東海就讀，很懷念兩岸學生相互砥礪的場景，但陸生來台涉兩岸政治氛圍，非學校所能掌握，所以該校除了歡迎陸生就讀，也持續拓展其他境外生源、爭取本地學生，設法在少子化浪潮當中生存下來。



吳清邁，東海大學經濟系學士、哈佛大學經濟學博士，曾任職紐約華爾街摩根銀行（JP Morgan），負責亞太地區經濟分析等業務，1985年擔任摩根大通副總裁，派駐香港，負責開發中國大陸業務。1990年返台，曾服務於中國信託集團、荷商ING集團、澳商麥格理集團。1995至2006年間就曾任東海大學董事，1998到2004年間獲遴選擔任董事長，2019年二度回任董事長迄今。



對於台灣不少高校期待習馬二會帶動陸生來台就學，吳清邁表示，站在辦學立場，當然歡迎各方學子到東海大學就讀，東海與中國大陸不少大學締結姊妹校，過去陸生也不少，他前陣子到上海參加東海大學校友聚會，遇到了不少陸籍校友，大家都很懷念在台念書的日子。



吳清邁說，應對少子化，陸生的招收當然是解方之一，兩岸交流開放後，不少陸生到台灣念書，當時讓許多台灣高教獲得生源紅利，因為陸生人數多，對來台學習也有程度上的吸引力，但好景不常，因為兩岸政治上的問題，如今陸生幾乎沒了，是比較可惜。

