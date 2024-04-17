盧宸緯語中評：兩岸未來應交兩岸年輕人決定

中華戰略前瞻協會研究員兼副秘書長盧宸緯接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）馬英九日前率青年學子前往大陸訪問，掀起青年交流、陸生來台等話題。曾任國民黨發言人的中華戰略前瞻協會研究員兼副秘書長盧宸緯接受中評社專訪表示，若陸生要趕在今年第一個學年度8月來台就讀，4月中就要盡速開放，否則就來不及。



盧宸緯也分析指出，台生、陸生遇到政治問題，本來就不會正面衝撞，但確實也會受到兩岸官方關係影響，若官方關係好、就比較沒顧慮，現在台灣年輕人多是透過小紅書社群平台了解大陸。小紅書與政治較無關，以日常生活話題為主，兩岸學子進行日常事務交流，這是不錯的方式。其實兩岸的未來就應交給兩岸年輕人決定，年輕人與現在統治階級的人想得較不一樣，應多傾聽兩岸年輕人的想法，千萬不能先扣一頂政治帽子，或有意圖引導交流的方向或情境。



盧宸緯，出生於台北市，台灣師範大學社會教育學系博士，歷任國民黨發言人、社區教育學會理事、台灣兒童青少年發展協進會理事等。



盧宸緯表示，若希望陸生今年重返台灣，就要盡速開放，時間很趕。另外還有是開放來台進行短期研修活動？還是交換生、學位生？都有不同措施要觀察，每一項都有不同深度面向。



記者問，馬英九此行也訴諸台灣年輕人，多了解大陸，互相了解。盧宸緯說，台灣年輕人每5年就會有不同的特質，比如18、19歲就與25、26歲不同，現在台灣年輕人對大陸一些流行文化、生活風格都有接觸，比如小紅書，另外也有接觸大陸戲劇等；但對於政治面是不接觸的。



亞太和平研究基金會首席顧問趙春山解析習馬二會，未來兩岸走向的關鍵字是“中華民族”，馬英九也強調兩岸都是中華民族，兩岸和平有助青年未來，這對兩岸青年影響如何？

