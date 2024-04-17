中評關注：蔡英文搶宣布“國安”團隊怕變數

蔡英文昨天在會見紐西蘭跨黨派友台小組時，幫忙賴清德宣布新的國安團隊。（照片：府方提供） 中評社台北４月17日電（記者 黃筱筠）蔡英文昨天在會見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團時，在介紹與會來賓時，率先證實“總統府”秘書長林佳龍將轉任“外交部長”，“外交部長”吳釗燮將接任“國安會秘書長”。屬於未來“總統”賴清德的職權，卻被蔡英文“硬生生”宣布，是否蔡擔心賴遲遲未公布“國安”團隊，人事上可能生變？但蔡幫賴宣布“國安”團隊，這也代表蔡未來就算卸任，仍會對賴政策有所指點。



過去蔡英文對於自己人事公布非常謹慎，但昨在會見紐西蘭跨黨派友台小組時，介紹出席陪同者，卻很快速地提及林佳龍未來要接任“外交部長”，吳釗燮未來要轉任“國安會秘書長”，兩人被介紹時也笑了笑。蔡英文介紹的時候，很快速地念過，感覺不像是無意中脫口而出，比較像是“故意”安排好，感覺是要坐實這兩人事佈局，避免後續生波。



賴清德“國安”成員之前傳出“外交部長”吳釗燮將轉任“國安會秘書長”，現任“總統府”秘書長林佳龍將轉任“外交部長”，“國安會秘書長”顧立雄也轉任“國防部長”，至於“國安局長”蔡明彥則留任。這些團隊被認為賴清德將走蔡英文路線，但隨著三波人事名單公布，還沒有“國安”名單確認，卻由蔡英文在接見外賓時“隨意”公布，這樣作為非常不尋常。



近日英系作為不止如此，外界傳出英系前不分區“立委”邱泰源可能是“衛福部長”人選之一，還傳出最快今天會公布；英系前“衛福部長”陳時中，也傳出可能擔任“政務委員”的訊息。加上蔡英文幫忙公布“國安”團隊名單，英系紛紛傳出“有位置”，這是否也是英系的一波人事操作。就像“正國會”日前也在操作，讓林佳龍能夠有機會擔任“外交部長”。



不過，就算蔡英文幫忙賴清德公布兩位“國安”人事名單，只要不是由賴清德親自公布，很可能都存在變數，雖然可能性不大，因為“國安”團隊名單，除了蔡英文色彩濃厚，後面還有美方的手。但若賴真的不想被蔡或是美方操控，是否可能臨陣換人？



但賴清德自己找的人馬，也不見得多亮眼，除了前兩波名單，都被認為是賴的人馬、親信之外，昨天財經“內閣”名單一出，準“經濟部長”郭智輝被爆違反證交法、助大陸設晶圓廠；準“工程會主委”陳金德除了是新系之外，還曾被“監院”彈劾，但準“閣揆”卓榮泰卻替陳金德講話說，被記申誡是9項懲處態樣中最輕微的一項，不影響續任公職權利。這些說法看在其他派系眼裡，當然會覺得不滿，難道因為是新系，是賴清德人馬，就能放寬處理這些負面事件嗎？就能出任“內閣”成員嗎？其他派系當然也會想要積極爭取、私下放話。



