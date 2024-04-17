鄭明德：鄭文燦會出任海基會董事長？

台北城市科技大學企管系教授鄭明德。（中評社 資料照） 中評社新竹4月17日電（記者 盧誠輝）針對賴清德新“內閣”人事布局，長期研究民進黨的台北城市科技大學企管系教授鄭明德接受中評社訪問認為，新“內閣”派系色彩淡，除了內定府秘書長潘孟安、準“內政部長”劉世芳、準“行政院”發言人陳世凱和準“公共工程委員會”主委陳金德有派系考量外，其餘多是找專家學者，而以目前外傳的名單，未來兩岸、外交、“國防”與“國安”系統應該會走尊蔡、延續蔡的路線。但更值得關注的是民進黨高雄市長陳其邁未來接班的態勢與動向。



另外，最近備受外界關注的“行政院副院長”鄭文燦到目前為止仍未在新“內閣”名單內，鄭明德認為，因鄭文燦在2018年3月曾擔任過“中華港澳之友協會”會長，所以未來若接任海基會董事長也是很適合的人選，因為鄭文燦擅長調和鼎鼐，對未來兩岸關係或許還能有發揮空間，而這從陳其邁在16日為鄭文燦送暖表示“未來必有可表現之處”，或許也能看出一些端倪。



鄭明德指出，值得關注的是，陳其邁是否會進入未來“閣揆”的接班梯隊？他研判，卓榮泰的任期應該在半年到一年間，後續接班主軸應該會放在陳其邁身上，因為陳其邁這次輔選“立委”成功，他曾擔任副“閣揆”，對“行政院”業務熟捻，加上到時陳其邁的高雄市長任期僅剩最後一年，是比較好的時間點，未來可循過去的賴清德模式接班，而這從曾擔任陳其邁“立委”助理的“總統府”副秘書長黃重諺是否留任？就能成為關鍵指標。



鄭明德，中山大學中國與亞太區域研究所博士，長期從事民進黨研究，包括派系、黨團、菁英、世代、“台獨”論述與兩岸政策。著有《民進黨新探》、《民進黨新潮流派系研究》、《民進黨研究》、《“立法院”黨團研究》、《一脈總相承－派系政治在民進黨》等著作。



鄭明德表示，這次公布新“內閣”名單，感覺速度是慢了些，在520前一個月新“內閣”應該都要確定人選會比較適當。而以目前公布的三波新“內閣”名單來看，首波包括“行政院長”卓榮泰、“副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫和發言人陳世凱，還有外傳內定的“總統府”秘書長潘孟安，這5個人應該就是賴清德的最核心幕僚。

