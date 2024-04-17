牛煦庭語中評：馬憂戰爭風險促修反滲透法

國民黨“立委”牛煦庭。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月17日電（記者 楊騰凱）針對修改《反滲透法》議題，中國國民黨“立委”牛煦庭向中評社表示，馬英九是擔心兩岸關係惡化導致戰爭風險，不希望兩岸交流被入罪才倡議修法，出發點是善意。國民黨內對此應要有充分討論。



牛煦庭指出，修法出手的時機是關鍵，免得遭受民進黨的惡意解讀，可觀察520後的兩岸情勢，當國際局勢、兩岸情勢對抗趨緩，修法正當性才容易被凸顯，也比較容易過關。



根據牛煦庭辦公室所調閱的資料，《反滲透法》自2020年施行以來，截至今年1月，共起訴34人次，其中僅一人被判有罪，一審遭判刑有期徒刑三個月。



馬英九基金會執行長蕭旭岑日前公開呼籲藍白應修《反滲透法》，去除兩岸交流阻礙。國民黨“立法院”黨團首席副書記長林思銘16日向中評社證實，國民黨團本會期已準備要修正《反滲透法》，修法是現在進行式。



牛煦庭為倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，2018、2022當選兩屆桃園市議員，2024代表國民黨參選桃園市“立委”，最後擊退民進黨鄭運鵬，成功當選“立委”。



牛煦庭表示，《反滲透法》的政治味非常濃厚，民進黨當初在反送中的浪潮下進行操作，成為凝聚他們支持者很重要的工具，我們調了一下相關的起訴案件以及判決，其實這幾年幾乎沒有因為《反滲透法》而判刑的，只有一個案子被判刑，所以這條法令修訂這麼久了，即便有起訴，但最後都沒辦法定罪，那這是不是代表這部法令在執行上有若干漏洞？



牛煦庭表示，馬英九是憂心兩岸關係持續惡化，導致有戰爭的風險，不希望兩岸交流被入罪才倡議修法，出發點是善意。所以馬英九從他個人的角度與高度來看，認為有必要做一點什麼，這點我們要尊重，有人說馬英九是因為民族情感，他有這樣的情感我們也要尊重。

