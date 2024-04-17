鍾琴：國民黨該順著習馬二會成功的台階上去

前“新聞局長”鍾琴認為，國民黨該順著馬英九的台階往上走。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月17日電（記者 張嘉文）習馬二會日前在北京舉行，馬英九基金會執行長蕭旭岑認為中國國民黨並未全力支持馬此行訪陸一事，陳水扁時期的“新聞局長”鍾琴接受中評社訪問表示，習馬二會的成功，其實就是一個和平的可能性示範，而且對於國民黨來說，就是一個好的台階，就該順著台階走上去。



鍾琴強調，國民黨目前困在每兩年必須面對一次選舉的狀況中，必須服膺於選舉邏輯，所以比較短視，也是不得已，當一個政黨想要重新獲得民眾的支持而執政，不能只等著民進黨犯錯，第一必須有超越短期的眼光來做判斷；第二則是說應該要有用論述來引領民意的能力，但這兩點目前國民黨好像都還沒看不到，這就很可惜。



鍾琴是台灣大學經濟系學士，美國康奈爾大學經濟研究所碩士。歷任“中華經濟研究院”大陸經濟研究所研究員、陳水扁政府的“新聞局長”、“政務委員”等職，現為公民監督平台成員。



鍾琴接受中評社訪問，對於國民黨上下被認為此次並沒有全力支持馬英九訪問大陸行一事，她說，大趨勢轉換會有人先知先覺，但有些人是後知後覺，國民黨作為台灣內部主要政黨，過去曾執政但現在在野，時空背景和思想內涵會有很大的改變，加上畢竟要面對選舉的現實，四年中有兩年要地方選舉，兩年要大選，變得有點像選舉機器，政黨理念必須服膺於選舉邏輯。



鍾琴說，這種比較短視的想法，是民主選舉體制化之後的必然缺陷，在台灣是表現得很集中，包括美國也是陷入執政短期化的問題，必然使得政黨的政策或者選舉策略也會短期化。



放在國民黨來看，鍾琴認為，這次對於馬英九訪陸的態度遭批評沒有全力支持，也是有點不得已，因為台灣內部確實在民進黨長期執政下，反陸的氛圍高漲，就讓國民黨看起來民意是這樣，其中就會有兩個批評，一是國民黨必須有超越短期的眼光來做判斷，但看起來沒有；二是國民黨應該更進一步，要有論述來引領民意的能力，有沒有這樣的自我要求，目前這兩點國民黨好像都還沒有看到。

