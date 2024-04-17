快評：管控“台獨”　美助卿訪華摸底交底

中評社快評／美國亞太助理國務卿康達和白宮國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭14至16日訪問中國，15日除會見中方外交官員外，還與國台辦副主任仇開明會見，康達強調美方的一中政策沒有改變。



康達和貝莎蘭在520台灣新當局上台前訪華，又會見了國台辦副主任，台灣一些媒體及外電都認為此舉“罕見”，因此都予以關注。



美國國務院當地時間15日發布的新聞稿說，康達一行15日與仇開明見面，討論兩岸問題。康達強調維護台海和平穩定的重要性，並重申美國一個中國政策沒有改變。



美方新聞稿沒有談到雙方具體談到了什麼。台灣政大東亞所特聘教授王信賢認為，相信雙邊針對賴清德520就職演說，甚至對“賴政府”的“國安、外交”、兩岸相關人事安排進行了討論。



4月2日晚，中國國家主席習近平應約同美國總統拜登通電話時強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線；希望美方把拜登不支持“台獨”的積極表態落實到行動上。4月10日，國台辦發言人朱鳳蓮在例行新聞發布會上敦促美方以實際行動將不支持“台獨”的承諾落到實處。



當前台海局勢不穩定，遏制、管控“台獨”仍然是緊迫任務。康達和貝莎蘭是美國國務院負責具體事務的官員，訪華有摸底、交底之意。美方做出了什麼承諾？採取了什麼措施？是否繼續玩弄“台灣牌”？520前會有答案。需要強調的是，溝通、合作、不衝突、不對抗，管控“台獨”，才談得上維護台海和平穩定。