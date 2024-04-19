社評：中國經濟結構調整升級目標初步實現

中評社北京4月19日電（評論員 喬新生）國家統計局4月16日公布第一季度國民經濟運行情況。初步核算，第一季度國內生產總值296299億元人民幣，按不變價格計算，同比增長5.3%。這是超出人們預期的成績。它一方面說明中國經濟增長持續；另一方面也充分說明，中國經濟結構調整升級的目標初步實現。



首先，中國經濟是在複雜國際背景下保持增長勢頭。美國變換花樣，對中國實施制裁措施，中國經濟發展面臨巨大的壓力。美國對中國的遏制戰略，已經從經貿、科技、軍事，延伸到社會、文化等各個領域。所謂維護美國國家安全，成為美國打壓中國企業的習慣性借口。美國財政部長訪問中國，提出產能過剩問題。美國商務部長訪問中國，提出科技優勢問題。美國貿易談判代表訪問歐洲，提出所謂中國制度優勢問題。所有這些都充分說明，美國試圖在比較優勢、科技優勢、制度優勢等方面，對中國實施新一輪的制裁。



不過，透過美國政府官員制裁中國的借口，人們發現，美國政府充分瞭解中國經濟增長的內在動力。美國政府官員提出所謂的產能過剩問題，實際上是提醒中國高度重視比較優勢。中國參與國際分工，不斷發現自己的比較優勢，在許多產業領域，後來居上。中國電動汽車、鋰電池、光伏發電設備之所以行銷海外，其中一個重要原因就在於，中國在這些領域具有非常明顯的比較優勢。



中國比較優勢不僅體現在價格方面，同時還體現在產業鏈和供應鏈系統方面。中國比較優勢不是簡單的價格優勢，而是從生產端到消費端，形成了具有韌性供應鏈系統。不管是在原材料的端口對中國實施出口禁運，還是在銷售領域對中國產品增加徵收懲罰性關稅，都無法阻止中國在這些領域大踏步地前進。



雖然美國財政部長指責中國產品“太便宜”，但是，她不能不知道中國之所以價廉物美，是因為中國擁有門類齊全的製造業體系。正是憑借中國的產業鏈和供應鏈系統，中國將科技產品做到極致。下一步，在保證產品質量和技術含量前提下，中國有必要提高出口價格。這樣做一方面可以讓美國財政部長意識到，中國有足夠的能力，應對美國等一些西方國家的反傾銷和反補貼挑戰。另一方面也充分說明，中國出口海外的產品銷售價格遠遠高於國內市場銷售價格，中國並沒有採用不合法手段擴大市場占有份額。假如美國完全無視比較優勢的基本理論，認為中國依靠價格優勢，占領美國市場，那麼，為了讓美國“安心”和“放心”，有必要通過提高出口價格，讓美國官員無話可說。

