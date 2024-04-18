社評：加強與德、日經濟合作有利國家權益

習近平會見德國總理朔爾茨。 中評社北京4月18日電（評論員 喬新生）2024年日本《外交藍皮書》重新確認中日兩國“戰略互惠關係”。4月16日外交部記者會上，發言人回答有關問題時表示，2023年11月，中日兩國領導人在美國舊金山會晤時，重新確立了全面推進戰略互惠關係的定位，為兩國關係改善發展提供了關鍵政治引領。這標誌著2019年以來，日本首次將中日關係重新確立為基於共同戰略利益的互惠關係。



雖然在《外交藍皮書》中，仍然將中國視為前所未有的最大戰略挑戰，日本首相在美國國會發表演講時，惡意攻擊中國，但是，日本《外交藍皮書》釋放出來的信息表明，歷史的天平已經發生變化。



考慮到世界第三大經濟體德國的總理正在中國訪問，作為世界第四大經濟體的日本必須考慮今後發展方向。名義上美國是世界第一大經濟體，但是，美國經濟已經千瘡百孔。巨大的財政赤字以及經濟嚴重“空心化”，使得美國經濟岌岌可危。



雖然美國花費巨資補貼在美國設立芯片工廠的外國企業，試圖以此增加美國在芯片產業領域的話語權，爭取獲得半導體產業領導地位。但是，科技發展一日千里。傳統芯片製造技術，邊際效用越來越小，使用新材料、新工藝、新技術製造的芯片不久將橫空出世，美國花費巨資設立的芯片製造工廠，全面投產之時，或許就是被淘汰之日。



由於美國國內各既得利益集團之間相互掣肘，美國經濟環境持續惡化。2024年美國總統選舉，民主黨總統候選人把希望寄托在產業工會身上，很可能會無條件支持美國產業工會提出的各項主張。這就意味著在美國投資設立工廠將不得不考慮社會成本問題。如果經常面臨抗議遊行示威罷工浪潮，美國在生產要素領域又缺乏明顯的比較優勢，在美國設立工廠就會得不償失。



加強與美國戰略合作，無非是出於兩個目的：一個是在軍事安全方面獲得美國的保護傘；另外一個則是在經濟上獲得實實在在的利益。雖然美國擁有強大的軍事力量，但是，在局部衝突中美國軍隊張皇失措，軍事行動虎頭蛇尾。巴以衝突導致中東地區局勢驟然緊張，美國雖然在第一時間宣布支持以色列，並且向中東地區派出軍艦，試圖產生震懾作用。可是，美國沒有想到，自己卻成了中東武裝打擊的對象。也門武裝組織在紅海地區對美國發起攻擊，美國軍艦防不勝防。



在亞太地區，美國部署航空母艦編隊，目的就是要產生威懾效果。可是，無論是在朝鮮半島還是在台灣海峽，無論是在中國南海周邊地區，還是在印度洋水域，美國軍事威懾根本沒有產生預期的效果。究其原因就在於，美國勞師遠征，在該地區根本不具有軍事優勢。雖然美國承諾幫助菲律賓建設基礎設施，將美國控制的菲律賓軍事基地連成一體，並且向菲律賓提供先進的通信系統，但是，從目前的情況來看，美國雷聲大雨點小，根本原因就在於，美國經濟已經不足以支撐美國在亞太地區稱王稱霸。



雖然美國聯邦政府極力美化美國總統經濟成績，爭取美國總統拜登競選連任成功，但是，紙包不住火，美國經濟頽勢越來越明顯。美國政府官員討論產能過剩問題，實際上是對美國經濟不自信的表現。無論是在傳統產業領域，還是在新能源產業領域，美國已經無法和中國開展公平競爭。美國試圖以所謂的單邊制裁，保護美國市場。



從經濟結構來看，美國經濟是典型的虛擬化經濟結構。服務業特別是金融服務業處於統治地位。第三產業在美國國內生產總值中所占比重超過80%。如果第三產業所依托的實體經濟出現問題，那麼，美國經濟大廈將突然坍塌。這不是危言聳聽。因為支撐美國經濟的基礎是美國華爾街資本市場。任何風吹草動，都可能會導致美國華爾街股票市場股票價格一瀉千里。只要華爾街股票市場股票價格下跌，美國經濟就會像是沙灘上的城堡，瞬間灰飛煙滅。



美國在經貿領域實行貿易保護主義，在金融領域充分利用“貨幣潮汐”收割其他國家的財富，在高科技領域實行閉關鎖國政策，美國經濟基礎十分脆弱。通過調整貨幣政策，從其他國家收割財富，使美國合作夥伴損失慘重。高科技領域實行“小院高牆”政策，導致美國戰略盟友進退兩難。日本、韓國、荷蘭等國家因為執行美國出口禁運措施，無法與中國開展正常的技術合作，經濟陷入衰退。雖然美國威逼利誘，要求戰略盟友必須跟隨美國指揮棒轉。但是，在現實利益面前，美國戰略盟友不得不考慮，如何調整自己的發展戰略，盡可能地走出困境。



對於日本政府來說，改善與中國的關係，是實現經濟復甦唯一正確道路。雖然日本首相在美國國會演講中，把矛頭對准中國，強化與美國的戰略同盟關係。但是，這位日本首相不得不承認，他在美國國會受歡迎程度在日本國內永遠得不到。事實的確如此。在日本國內，這位首相的支持率已經降低到20%以下。未來的選舉中，他必將被趕下台。對於日本財經界人士而言，千方百計修復與中國的關係，借助於中國這個龐大的市場實現經濟復甦是當務之急。不管日本首相是否願意，都必須接受這樣一個事實，那就是修復與中國的“戰略互惠關係”。



“戰略互惠關係”不是戰略夥伴關係。“戰略互惠關係”是指在共同經濟利益基礎之上，實現戰略性合作。通俗地說，就是要在相互依存發展經濟前提下，推動兩國關係向前發展。對於日本來說，這是不得已的選擇。儘管日本首相意識到，改善與中國的關係，將會承受巨大的政治壓力，但是，日本首相必須照顧到國內經濟發展需求。



中國以柔克剛，以不變應萬變，促使國際地緣政治關係悄然發生改變。德國總理訪問中國，說明布魯塞爾對中歐戰略的定位發生改變。日本政府在《外交藍皮書》中恢復中日戰略互惠關係的表述，則說明中日關係正以看得見的方式發生變化。



德國、日本都是美國的戰略盟友。他們改善與中國的關係，不可能得到美國的支持。因此，中國與德國、日本這兩個重要經濟體之間關係發展必然會出現反復。中國與德國、日本關係發展可能會遵循下列步驟：



第一步，德國、日本企業進行戰略試探，通過加大雙向投資，進一步鞏固雙邊經濟合作關係。假如一切順利，德國、日本企業與中國企業將開展深度合作，在一些重大基礎設施建設項目方面相互取長補短，共同開發第三方市場。



第二步，德國、日本政府悄然調整自己的戰略規劃，在安全上繼續依賴美國，與美國加強軍事合作，在經濟上加強與中國的合作。實現軍事、經濟相分離，軍事安全托付給美國，經濟發展高度依賴中國。假如美國經濟復甦發展，德國、日本可能會加強與美國的經濟合作，與中國保持一定距離。反過來，如果美國經濟復甦乏力，那麼，德國、日本將會“近水樓台”充分利用雙向投資機制，進一步密切與中國的經濟合作關係，確保本國經濟發展基礎牢固。



第三步，如果美國鋌而走險，通過製造局部衝突，拒絕償付債務，那麼，日本、德國將保持中立。如果美國在衝突中占據主動，德國、日本有可能會跟隨美國，爭取分一杯羹。如果美國在衝突中處於被動地位，那麼，德國、日本有可能會保持中立，或者呼籲盡快停火，從中美衝突中獲取更多的利益。



最有可能出現的結果是，美國在中國周邊地區挑起衝突甚至發動代理人戰爭，以此為借口對中國實施制裁措施，扣押中國外匯資產，拒絕償付債務。中國加強與德國、日本經濟合作，既要爭取他們站在歷史正確一邊，關鍵時刻作出正確選擇，同時又要防止美國鋌而走險，以製造衝突方式拒絕履行債務，嚴重損害中國的國家利益和中國企業的合法權益。



當務之急是要採取切實有效的防範措施，一方面加強與德國、日本經濟合作；但另一方面，必須增強風險意識，防止他們在關鍵時刻充當美國的幫凶，扣押中國的資產。美國單純依靠自己的力量，根本無法解決財政赤字問題。不遠的將來，美國一定會用非常手段，將自己的債務一筆勾銷。中國作為美國的債權國，在美國擁有龐大的資產，必須作最壞打算。萬萬不可在關鍵問題上作出錯誤判斷。



對於德國、日本轉向，中國當然樂意配合。但是，德國、日本只是將自己的眼睛投向東方，他們整個身子仍然在西方。況且德國、日本都已經被美國牢牢控制，因此，中國加強與德國、日本經濟合作是必然選擇。但是，必須充分意識到，美國是中國與德國、日本合作的最大變量。