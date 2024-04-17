桃園逾萬戶昨停電　凌濤轟政府能源政策失靈

桃園藝文特區昨晚7045戶大停電，凌濤憂全台限電風暴將起。(照片：凌濤臉書） 中評社桃園4月17日電／桃園藝文特區16日晚間7045戶大停電，一整天下來累計逾萬戶大停電。中國國民黨桃園市議員凌濤昨晚在臉書發文指出，他早上才質疑4月未達用電高峰，台灣就瀕臨限電臨界點，不料晚上桃園就發生多處停電，擔憂全台限電風暴將起，痛斥民進黨政府能源政策失靈。



桃園市昨天下午才因龜山高壓電斷線導致停電影響全市近萬戶，豈料晚間9點45分，桃園區中正路一帶共7045戶又突然大停電。台電調查發現是青溪配電變電所OA72饋線 (CO、LCO)電驛動作跳脫事故釀停電，已派員至現場搶修中，22點32分已先行轉供復電307戶，46分再復電1485戶，尚有5253戶，為中正路1048號~1120號，原因尚待查中。



“全桃園累積破萬戶停電，全台限電風暴將起？”凌濤說，早上他點出才4月份未達炎夏用電高峰，備載電力竟就降至2.8%，台灣瀕臨限電臨界點，不料晚上桃園就發生多處停電，許多市民朋友向他反映不便，也擔心停電常態化。相關單位能源政策失靈，他會持續追蹤台灣能源穩定性整體情形。



凌濤說，因同德六街、中正路口等多個路口，交通號誌無法作用，辛苦警局派員指揮交通，會緊盯復電進度，儘量減低造成市民不便的時間。



桃園昨天下午1點就發生大園、中壢青埔地區3762戶停電，台電解釋因五權配電變電所第60饋線電驛動作跳脫，地下電纜發生故障，已於下午3時55分恢復供電。接著桃園及龜山下午3點也分別有2081戶及3293戶停電，主因為楓樹幹＃71至楓樹幹＃72間高壓斷線，約下午5時36分復電，下午總計近萬戶受停電影響，豈料晚間再傳出桃園區中正路一帶共7045戶停電。