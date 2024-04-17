震出花蓮觀光業解雇潮　近300人失業

花蓮強震重創觀光，在太魯閣公園布洛灣經營20年的山月村，忍痛宣布將資遣40名員工。（照片：山月村臉書粉絲專頁) 中評社花蓮4月17日電／0403強震讓花蓮縣觀光業進入寒冬，花蓮縣社會處長陳加富16日表示，地震後除翰品酒店、山月村宣布歇業並分別提出提出大量解雇83名、40名員工通報，另陸續接獲18件共160人解雇申請，大多是觀光產業類。



花蓮4月3日發生規模7.2地震，至今餘震不斷，氣象署統計至16日下午2時累積超過900起，氣象署地震測報中心主任吳健富表示，餘震數量慢慢遞減，但未來1到2周內仍有規模4以上地震，提醒民眾仍要留意。



《中時新聞網》報導，知名的太魯閣公園災損嚴重，蘇花路廊目前只限小客車通行，不少遊客見花蓮重建之路漫長，前往旅遊意願降低，市區假日人車相當稀少，車站人潮也大不如前，不少名店生意只剩震前一半，觀光業績一落千丈，導致不少員工“無班可上”。



麻糬業者翁老闆說，地方觀光陷黑暗期，部分業者不敵虧損考慮收攤，自家公司員工都很資深，短期只能請員工休特休假。



花蓮聯外蘇花公路大車無法通行，運輸成本劇增。“農業部”表示，生鮮農產品不耐久存，已透過“台灣農產嘉年華”網路導購平台、農良直賣所、買魚去、鱻魚購及企業團購等平台，並同步推出“從心出花”花蓮農特產品行銷專區，搭配滿額贈等專屬行銷方案，邀消費者採購當季美味的花蓮農漁產品，支持災區農民。



花蓮高中足球隊利用北上參加足球決賽機會，拿出寫著“我們很好！花蓮很美！歡迎大家來花蓮玩”紅布條，盼透過賽事轉播讓全台知道花蓮正努力復原，鼓勵遊客未來到花蓮觀光，影片被分享到花蓮地方臉書社團，讓鄉親非常感動。0403地震；花蓮；失業