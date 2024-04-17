新財經首長底定　工總理事長苗豐強提五建言

工總理事長苗豐強。（中評社 資料照） 中評社台北4月17日電／民進黨2024大選當選人賴清德將於520就職，準“行政院長”卓榮泰16日公布6大財經部會首長人選，包含準“國發會主委”劉鏡清、準“經濟部長”郭智輝等人，工總理事長苗豐強對此表達肯定，期盼“內閣”團隊議定讓台灣立足、符合台灣經貿利益且具有主體性的經濟戰略，協助產業平衡發展，他並提出5大期許。



苗豐強提出5大期許，包括第一，檢討能源政策，為台灣提供穩定低碳的能源供應；二，碳費徵收機制應兼顧產業競爭力及公平性；三，加速推動台灣加入區域經濟整合；四，重視中國在世界經濟位置中的轉變，重新評估大陸經貿政策；最後，協助產業解決缺才及缺工問題。



苗豐強16日表示，肯定新政府“引進智慧創新的能量，廣納各界專業人才”的理念，新任“內閣”中財經相關首長多位出自產業界並學有專精，是一時之選，例如“國發會主委”劉鏡清長年擔任工總專家顧問，熟悉產業界的情況，定能擘劃有效引領台灣經濟發展的策略。“經濟部長”郭智輝熟悉半導體產業，將有助強化台灣半導體產業發展。



苗豐強說，對企業界而言，經濟戰略的釐定是決定台灣命運關鍵，台灣面臨氣候變遷、自然資源及糧食短缺、地緣政經衝突、即將邁入超高齡社會等挑戰，而這些挑戰的解方並非一蹴可躋，亟須政府提出全盤、可持續、務實的主體性經濟戰略。盼“內閣”團隊議定讓台灣立足、符合台灣經貿利益且具有主體性的經濟戰略，協助產業平衡發展，立足台灣，佈局全球，俾在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色。