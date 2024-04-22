郭偉峰：兩岸同胞同屬中華民族 如何解讀？

中評智庫基金會董事長、中國評論通訊社社長 中評社香港4月22日電（中評社報導組）中共中央總書記習近平4月10日在北京會見中國國民黨前主席馬英九一行並發表重要講話，4月17日上午，中評智庫基金會在香港總部舉辦思想者論壇，重點圍繞“習近平‘習馬會’重要涉台論述解讀”這一主題展開研討，深度解讀了習近平總書記講話的重要意涵與影響。中評智庫基金會董事長、中國評論通訊社社長郭偉峰發言指出，習近平的講話，清晰地告訴全世界：中國人、中華民族的最終選擇，歸根結底，就是堅定不動搖地走和平與發展的大道，兩岸同胞同屬中華民族，中華民族有決心有能力實現兩岸統一與偉大復興。這是對時代之問的習近平之答！



郭偉峰表示，中共中央總書記習近平4月10日下午在北京會見馬英九一行，並發表了涉及兩岸關係重要的講話。這次的講話背景正處在兩個特殊時期，一是兩岸關係處在最麻煩的時期，二是國際社會處在最危險的時期，共同的特點就是面臨或者陷入了戰爭的危機，難於自拔，兩岸和平或世界和平或將毀於一旦。兩岸怎麼辦？世界怎麼辦？就成了時代之問。對於這樣的時代之問，有能力、有實力進行回答的國際政治領袖堪為鳳毛麟角。兩岸以及全球的目光都落在了習近平身上。



郭偉峰說，中評智庫基金會與中國評論通訊社長期堅持傳播、學習、研究習近平的涉及台灣問題與兩岸關係的論述，對於習近平今次的講話，我們已經採訪了兩岸乃至美國近百位專家學者、政黨及各界人士，進行深入全面的解讀，在輿論場上，蔚為壯觀，獨此一家。

