綠委為何拚命擋改革？羅智強：怕弊案現形

羅智強指出，民進黨拚了命要阻擋的緣故：他們害怕弊案現形。（羅智強臉書） 中評社台北4月17日電／“立法院”司法法制委員會15日審查“國會”改革相關草案，藍綠多次發生口角，委員會沒有共識，表決結果藍白聯手7票贏過綠6票，封殺民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提案。中國國民黨“立委”羅智強直批，民進黨為了拖延“國會”改革，每審查一個條文就提散會動議，輸了幾十次，因為聽證調查權一旦通過，民進黨的各項弊案只要涉及政府預算都將無所遁形。透過聽證調查就必須攤在陽光下接受檢驗，這是為什麼民進黨拚了命要阻擋的緣故：他們害怕弊案現形。



羅智強16日在臉書發文表示，綠色巨嬰輸不起，連輸44次！為了捍衛官員說謊，民進黨昨天反“國會”改革，可說是醜態百出。連提40次散會動議，全部被否決！加上變更議程、譴責主席這些鬧場動議，民進黨連提了44次動議，全部被打臉。最好笑的是，民進黨在多數的時候，常常開會5分鐘，就提停止討論，然後用表決碾壓少數的國民黨！



羅智強說，這一次在野黨提出的“國會”改革案，不要說之前民進黨吵著要開公聽會，國民黨延後審查兩個禮拜，讓民進黨去開公聽會。昨天，國民黨吳宗憲召委也充分給民進黨發言的權利，要程序發言，就讓每個民進黨委員都可以程序發言；民進黨要會議詢問，就讓你會議詢問：民進黨要大體討論，就讓你每個委員，都可以上台討論；民進黨提40次散會動議，就讓你表決40次……。



羅智強譴責，從早上九點鐘，讓民進黨鬧場到下午三點多，鬧了六個多小時。然後，民進黨還提案譴責吳宗憲，說他剝奪民進黨的發言權很霸道。那以前開會5分鐘就把法案要求停止討論、直接表決的民進黨是強盜還是土匪？“國會”改革，是全台灣人民都期待的改革法案。

羅智強強調，聽證調查權一旦通過，不管是光電、風電、疫苗採購，民進黨的各項弊案只要涉及政府預算，都將無所遁形。透過聽證調查，必須攤在陽光下接受檢驗，這是為什麼民進黨拼了命要阻擋的緣故！他們害怕弊案現形！但是民進黨現在已經不是多數黨。想橫著來，連門都沒有。昨天，就讓民進黨嚐一嚐，連輸44次的滋味。