中國經濟提速　人民幣資產吸引

中國社會消費品零售總額3月份增長3.1%，內需仍在恢復之中。（大公報） 中評社香港4月17日電／大公報報導，今年首季中國經濟同比及環比增長均優於預期，其中工業生產、固定資產投資增幅加快，反映創新發展見效及市場投資信心增強，推動製造業轉型及產業技術創新。隨著消費品舊換新及大型設備更新政策效用逐步釋放，中國經濟可保持穩步向好的態勢，繼續吸引資金流入人民幣股債資產。



地緣政治局勢持續緊張，以色列可能反擊伊朗，中東戰火隨時進一步擴大，市場避險情緒急升，環球股市開始形成拋售潮，強勢的美股也支撐不住，出現高台跳水，亞洲股市昨日明顯受壓。其中，日經平均指數收市再大跌近800點，港股則力守16200點支持位。不過，人民幣資產在波動市況之中仍不乏買盤支持，昨日多只具防守性中資股逆市上升，包括中電信、中石油，而中國國債更是資金避險理想投資對象，10年期中國國債價持續走高，債息跌至2.2厘水平。



中國經濟今年首季同比及環比增長5.3%及1.6%，分別較去年第四季加快0.1及0.6個百分點，可見經濟﻿復甦動能進一步增強，證明中國經濟在複雜多變的環境之中保持穩步﻿復甦，令中國經濟崩潰論再次崩潰。



製造業推動 經濟增長加快



其實，中國派出的經濟成績單，充分反映經濟韌力強、動力足、潛力大。例如製造業表現突出，成為推動經濟增長提速的主要動力。首季工業增加值增長6.1%，比去年全年加快1.5個百分點，其中高技術製造業增加值增長7.5%，比整體增幅為高。工業生產好轉受惠於外需回暖，同時亦證明中國製造業升級轉型及產業技術創新發展取得成效，競爭力不斷增強。



投資加快 支持產業創新



此外，市場對經濟前景信心明顯增強，穩增長政策措施發揮作用。今年首季固定資產投資增長4.5%，較去年全年加快1.5個百分點。若然扣除房地產開發投資下跌因素，首季固定資產投資增長高達9.3%。事實上，首季各類投資增長普遍提高，製造業投資增長9.9%，較首兩個月加快0.5個百分點，基礎設施投資增長6.5%，亦較首兩個月加快0.2個百分點，而首季民間投資增長0.5%，較首兩個月高出0.1百分點。投資加快對支持產業技術創新發展、釋放更大經濟增長動力至關重要。



外資大行上調經濟增長預測



至於首季社會消費品零售總額增長4.7%，其中3月增幅為3.1%，可見內需仍在恢復之中。隨著家電舊換新、大型設備更新的政策效用逐步釋放，相信未來內需拉動經濟增長的動能進一步增強，中國有望實現全年經濟增長5%左右的目標，繼續成為世界經濟穩定器。近日多間外資大行上調今年中國經濟增長預測至5%，在環球股市走勢不明朗之際，高盛估計未來12個月內地A股及港股潛在升幅分別有12%與8%。



總而言之，中國經濟保持長期向好，人民幣股債資產在全球吸引力將不斷提升。