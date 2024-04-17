王鴻薇爆郭智輝黑歷史 　郭正亮指應是被沾到

郭智輝。（中評社 資料照） 中評社花蓮4月17日／準“經濟部長”郭智輝被中國國民黨“立委”王鴻薇指控擔任崇越公司董事長期間，曾協助中國大陸成立晶圓廠，以及多年前曾違反證交法等。對此，前“立委”郭正亮16日在政論節目表示，“這個事情他應該是被人家沾到，他是董事長，可能有簽某些文，表示可能不是直接涉案者，但一定是有簽文的，這就跑不掉”。



卓榮泰昨日宣布延攬崇越集團董事長郭智輝出任“經濟部長”一職，但郭曾犯證券交易法遭台灣高等法院判1年10月徒刑，另犯商業會計法2罪部分處3月得易科罰金之刑，皆緩刑5年，支付公庫新台幣600萬元。郭當時的辯護律師之一就是傳將接下“國防部長”的顧立雄。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮16日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中表示，“郭智輝他事實上判得很輕，衹有五個月，所以我認為他就是，因為崇越下面有一些人違反商業會計法和內線交易，他是連帶的，因為他有簽公文”，郭正亮也提到，他跟那個財務處長是唯二要求上訴的，其他人都認罪。



郭正亮認為，“這個事情他應該是被人家沾到，他是董事長，可能有簽某些文，據我瞭解是海外的作帳，有一些作帳檢方認為虛偽不實”。



郭正亮說，“立法委員”一定會質詢這個題目，要他說明當初的狀況，事實上崇越跟漢唐在大陸建廠，大家都公認都是標準的公司，他判五個月表示可能不是直接涉案者，但一定是有簽文的，這就跑不掉了。