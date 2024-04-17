李遠哲斥蔡政府騙人　2050淨零不可能

李遠哲。（中評社 資料照） 中評社台北4月17日電／民進黨賴清德520即將上任，“中研院”前院長李遠哲16日表示，距離2030年減碳目標，人類僅剩6年可因應環境變遷，但政府講的話很多都在騙人，2050年要達到“淨零”碳排目標，這是不可能。他表示，將找一群人與賴清德討論因應全球暖化議題，“希望賴清德在這方面有正確想法”。



台大風險中心16日舉辦“淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行”論壇，邀請“中研院”院士李遠哲分享，台灣大學環境與職業健康科學研究所特聘教授詹長權主持，與青年公民對談，從政策、法制及企業治理等不同面向探討。



李遠哲表示，聯合國呼籲各方，在2050年努力達到“淨零”碳排目標，並將地球溫度上升控制在1.5度以內，這個目標非常不理想，屆時將是一個更壞的地球，不是最聰明、最強的人會留下來，而是能適應環境變遷的人才能繼續生存，是很可怕的現象。



蔡政府去年宣布2050年要達到淨零目標。李遠哲說，要達到此目標，2030年前二氧化碳排放量要比2020年減半，現在只剩6年，“政府講的話很多都是在騙人”，最近4、5年都沒努力，根本做不到2050年目標。



“環境部”擬自明年起以規費方式開徵碳費，李遠哲表示，應該收“碳稅”才能跟國際接軌，如果化石燃料很便宜，不易有節制效果，政府若以稅收方式較能抑制二氧化碳排放。



李遠哲強調，面對環境汙染的解方，需要從政治、社會發展、科技三方面著手，“這是一個全球性的問題，需要有全球性的組織來共同處理，人類社會已過度開發，必須要尋找不一樣的發展模式”。



李遠哲提到，他擔任“總統府資政”時，曾經向蔡英文提到面對全球暖化，台灣應採取行動。但蔡英文竟回答“2024年以後的事，就不是我的事”。這點令李遠哲無法認同，因為他認為，那些都是我們的事，這也是他與蔡英文為何不好的原因。



李遠哲說，他會找一群人去與賴清德談此一議題，希望賴清德有正確的想法。