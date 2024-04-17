金價連環破頂　估見3000美元

大行對黃金後市看法（大公報） 中評社香港4月17日電／大公報報導，金價持續創新高，現貨金上周五盤中突破1400美元關，隨著中東局勢緊張，市場憂慮以色列將向伊朗報復，現貨金昨日曾見2393美元；期金更升至2409美元。



事實上，在中東局勢變得緊張以前，金價亦一直受支持，原因是全球中央銀行購入黃金，以及通脹預期升溫，推動今次的金價漲勢，市場相信黃金已再次成為對衝通脹的主要投資選項。



花旗指數高級分析師Matt Simpson表示，金價在上周五升穿2400美元後快速逆轉，反映投資者急於獲利，在這個高水平可能會遇到震蕩。不過，花旗銀行報告卻預示，金價在未來6至18個月將會升至3000美元。該行早前在報告中指出，金價升勢主要受到地緣政治緊張，碰上股市升至歷史高位的影響。



資金湧入黃金ETF



花旗在報告中又提及，資金不斷流入黃金ETF（交易所買賣基金），扭轉了近年流走的情況。另外，雖然金價多數在5月或6月回吐，但在投資者強力追捧下，金價在2200美元附近便得到支持。



市場密切注視中東局勢。金融服務公司Conotoxia fintech市場分析師Bartosz Sawicki表示，假如以色列大舉反擊，衝突擴大，令市場更傾向作為避險工具的黃金，而油價和美元亦會急升。油價一旦急升，全球通脹風險增加，黃金作為對衝通脹的作用亦會加大。



對衝通脹 市場避險



事實上，黃金作為對衝通脹的工具，在經濟不明朗的時期表現一向較好，原因是投資者從股市撤資。美國銀行亦預期金價在明年將會升至3000美元，主要是黃金炒賣活動、中東地緣政局緊張，以及美國就業數據仍然強勁等因素推動。



美銀分析師David Rosenberg指出，金價最新一輪升勢，主要是市場預期美國聯儲局將於今年減息，故假如聯儲局真正減息後，金價會升至3000美元。由於黃金無利息收入，故當全球減息，黃金的投資價值便會增加。



不過，美國最近公布的數據令市場相信今年減息的次數，將會由原來預期的3次變為衹有2次，這或對金價不利。但是，花旗卻認為，金價與利率的相關性已減少，目前主要受到中國和印度實體買金、對衝地緣政治風險，以及全球中央銀行購入黃金所支持。