地緣局勢升溫　商品價漲不停

（左）布蘭特期油、（右）現貨金價（大公報） 中評社香港4月17日電／大公報報導，中東局勢風起雲湧，加上全球通脹壓力揮之不去，刺激商品價格不斷上揚，金價連日破頂，上周五盤中見每盎司2431美元歷史新高，美銀和花旗均估計，金價有力挑戰3000美元大關。油價方面，中東局勢惡化，加上OPEC＋（油組及其盟友）不斷減產，令油價居高不下，每桶徘徊90美元水平，年初至今急升近兩成。交易市場顯示，華爾街預期布蘭特油價將會升至100美元。



油價年內飆兩成 看100美元



中東地區衝突有加劇跡象，國際油價持續攀升，市場相信最終會升至每桶100美元。華爾街投資者認為，中東局勢變化是油價後市走向的主要關鍵。



由沙特阿拉伯牽頭的石油輸出國組織，以及俄羅斯為首的非油組國家，在過去數年不斷減產，刺激布蘭特期油價格走強，本月重上90美元水平，創近半年新高，年初至今漲近兩成。油價急升下，美國人駕車上班、付運雜貨、操作農業機械的成本均告上升，更令美國通脹不斷升溫，經濟的熱度亦非聯儲局所能預期。



油組減供應 產量八年最少



上周末伊朗空襲以色列，以報復其在敘利亞使館受襲，增添市場不明朗因素。在這種情勢下，油組卻繼續減產，其產油量由2022年至今已減至不足全球供應量的34%，是自從油組與俄羅斯等盟國在2016年開始合作以來，錄得最少的產量。



再者，美國本土今年產油量雖增至紀錄新高，但仍不足以滿足需求，形勢有助推高油價。美國聯邦官員估計，今年美國石油的產量每天僅會增加30萬桶，雖達至破紀錄的1320萬桶，但增幅卻遠少於去年每天平均增加的100萬桶。



布蘭特期油在周二曾報90.84美元，升0.8%，高盛估計，隨著中東緊張局勢升級，油價將會突破100美元，令股票市場出現恐慌性拋售和極度波動。



Swastika Investment高級技術分析師Pravesh Gour認為，伊朗每天產油300萬桶，是主要的石油生產和出口國，而每天亦有兩成的原油經過伊朗的霍爾木茲海峽運出，假如伊朗與以色列的衝突升級，油價將會急升至逾100美元。



中東亂局 產油區緊張加劇



與此同時，摩根士丹利亦已調高了今年第三季的油價目標水平4美元，至94美元，原因主要是地緣局勢緊張。該行表示，最近中東主要產油區的政治危機惡化之快，已清楚不過且不容爭論。另外，隨著油組限制供應，俄羅斯原油供應亦減少，加上夏天季節性的需求將會增加，故今年第二和第三季的供應將趨於緊張。



不過，大行對油價衝破100美元後會否進一步上升卻有保留，高盛指出，其商品策略師不預期油價會進一步上升，原因是油價一旦因地緣政治因素而上揚，石油生產商便會出售其產品以對衝油價續升的風險。