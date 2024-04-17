賴新財經“內閣”沒有我　現任官員兩樣情

黃天牧接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲) 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）準“行政院長”卓榮泰16日宣布財經“內閣”，包括準“金管會主委”由政治大學商學院副院長彭金隆擔任。即將卸任與還未宣布去留的現任官員，面對媒體兩樣情，台“金管會主委”黃天牧17日現身“立法院”笑臉盈盈，並大方透露之後應該會回家裡陪家人。但他也說，昨天台股跌了500點，要說他如釋重負，恐怕不太容易。



反觀，還未宣布去留的“財政部長”莊翠雲十分低調，由於外傳可能留任，莊翠雲一踏出電梯就被媒體團團包圍，但面對媒體詢問會否留任，莊翠雲一律僅回應“謝謝”，在幕僚千辛萬苦的開道下，莊好不容易才簽到並前往洗手間，但不放棄的媒體排排站在廁所外等候，並一路包圍到莊翠雲坐在座位上，但莊依舊選擇不回應。



卓榮泰16日宣布520後第3波財經“內閣”人事，“國發會主委”由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任，“經濟部長”由崇越集團董事長郭智輝接任，“金管會主委”由政治大學商學院副院長彭金隆接任，公共工程委員會主委為前中油董事長陳金德，數發部長為“中研院”資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男，“國科會主委”由南台科技大學校長吳誠文出任。



“立法院”財政委員會17日邀請金管員會主委黃天牧、“財政部”莊部長翠雲就“如何改善融資公司因缺乏監管所衍生之社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益”進行專題報告，並備質詢。