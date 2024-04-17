大規模兩岸高教交流　於桃園龍華科大舉行

兩岸校長在校長論壇中與談，分享相關實務經驗。（照：龍華科技大學提供） 中評社台北4月17日電／第十一屆海峽兩岸高等職業教育校長聯席會議，4月15日假龍華科技大學盛大舉行，兩岸計70餘所學校參與，陸方有30所學校共65位代表與會，其中有9位黨委書記、7位校長、11位副校長；台方參與的有41所學校共76位代表，其中有5位董事長、25位校長、11位副校長，另有3位民間協會團體代表與會參與研討，進行校況分享與技職教育實務交流。這也是日前馬習二會後，首度兩岸大規模高教交流，具有重大象徵意義。



兩岸技職高校主管與會參與研討，進行校況分享與技職教育實務交流。雙方致贈紀念品，期盼為兩岸技職教育搭建起良好合作平台。校長論壇共有12位兩岸校長與談，分享相關實務經驗。龍華科大將會旗交接給下屆陸方主辦學校，期待再度聚會。



海峽兩岸高等職業教育校長聯席會議，是在2013年由私立科技大學校院協進會與江蘇省高等教育學會高職教育研究委員會共同倡議成立，以校長聯席會議形式開展交流，期盼為兩岸技職教育搭建起良好合作平台。每年均由兩岸聯盟學校輪流舉辦，促進校際情誼，COVID-19疫情期間改採線上會議，今年則輪由龍華科技大學主辦，也是暌違近4年兩岸技職高校恢復大型實體會議齊聚深化交流，時機恰逢日前馬習二會後，相當難得。



私立科技大學校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥在開幕式首先歡迎兩岸各校代表蒞校。他特別感謝雙方的主管機關對於兩岸教育交流的重視與支持，並感謝承辦學校台灣龍華科大及江蘇經貿職業技術學院在活動的用心規劃，讓今年論壇活動能夠順利圓滿進行。