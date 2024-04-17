黃曙光請辭　邱國正：潛艦自造專案不會中斷

邱國正受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月17日電（記者 黃筱筠）“國安會”諮委、潛艦自造專案召集人黃曙光，16日親自證實已經向蔡英文請辭，潛艦業務將回歸海軍及“國防部”。“國防部長”邱國正今天受訪說，他和黃曙光有過幾度共事，肯定他的做人做事，都是盡職的人，每次相處他都學到很多。黃請辭他是事後才知道，“他心裡感受，我也感同身受”，反應出身心俱疲。



黃曙光請辭時間點敏感是否與賴清德意見相左？邱國正說，應該不至於，他不瞭解細節，但他不認為如此，都以公務為主，我們在公部門這麼久了。



邱國正表示，潛艦自造工作“國防部”一定要參與，主導不主導，當然要守護其責，交給海軍專案管理人員，但是歸給“國防部”，不會假手他人。



邱國正指出，但是對整體工作要進一步評估，這些工作都有團隊，不是衹有一個人做，心裡受到影響，但是對於工作推動，應該不至於受到太大阻礙。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部長”邱國正報告“潛艦國造建案沿革及目前進度”，並備質詢。



黃曙光昨天晚間發布聲明，請辭是身心俱疲，與他人無關，更無關任何政治因素，未來將以民間人士，協助台船與海軍造艦提供各項諮詢。他呼籲以“國家”為念，不要再打擊軍人的名譽與士氣，否則“國家”的未來堪憂。



未來潛艦自造小組是否解編？邱國正表示，潛艦是重要專案工作，專案小組成員有些現役，可以持久、恆久工作，不會因為個人改變，團隊工作就改變。



潛艦專案是黃曙光直接和蔡英文報告，“國防部”不瞭解？邱國正說，每個階段都會來跟他報告說明，包含原型艦怎麼建造、組裝都有跟他說明。