卸任前與媒體自拍　邱國正：起碼有很好回憶

邱國正與媒體自拍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月17日電（記者 黃筱筠）台“國防部長”邱國正很可能在520之後卸任，媒體今天看到他，問候部長今天盛裝出席？邱則笑說平常就這樣穿，沒有盛裝打扮。媒體採訪到最後有電視台記者提議要和部長自拍，邱也隨和的跟著大家自拍。他之後更吐露心聲說，“最起碼有很好回憶了”。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部長”邱國正報告“潛艦自造建案沿革及目前進度”，並備質詢。



媒體詢問工作是否已經交接，他說，他沒有交接，報上怎麼登都沒有置喙，但是要拿到命令有個時間交接，大家再溝通。



媒體追問是與“國安會秘書長”顧立雄交接嗎？邱國正表示，他真的不知道，目前真的沒有交接。



近期是否帶著賴清德到營區視察，交接進度與賴說明？邱國正指出，賴清德到各部會到“國防部”，我們“國防部”一定會針對重點工作說明，這是應該要做的，



媒體訪問到最後也提議要自拍一下，邱國正一聽還說，這樣子喔，他很慚愧。接著到了會議室之後，媒體還是詢問邱國正在軍旅的心聲，他說，軍旅生涯沒有想到待這麼久，心裡有時候壓力大難免，但是久了會調整。“我原本以為到上尉就會離開軍旅生涯，但是後來升中校當營長，下屬一問我還是說中校就走，當初沒有想到”，他還笑說非常謝謝大家，“最起碼有很好回憶了”。